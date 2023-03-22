男子付$100叫的士司機照顧女伴：有剩當貼士　女子落車咁講反遭KO

這應叫做「數口精」還是斤斤計較？有的士司機發文分享「奇遇」，指日前接載1對男女，先下車的男子向司機付了100元，稱車費約為60元，「有剩當係貼士」，又要求對方代為照顧同行女乘客。當女子抵達目的地時，卻要求司機找回男伴多付的車資，被拒後更報警求助。警員到場了解事件經過，表示車費並不屬女子的付出，因此她無權要求找續，女子感不滿，直斥司機「小心啲」，惟再遭警員當場訓斥，指其言語有機會構成恐嚇。



有的士司機發文分享「奇遇」，指日前收到男乘客的貼士，要求他照顧稍後落車的女伴，惟到達目的地後，女子竟要求他退回小費。（《降魔的2》劇照）

「女西客為咗40蚊的士錢主動報差館被警員訓斥，真人真事。」有的士司機於facebook群組發文，稱與行家食飯時，對方分享了近日工作的「奇遇」。樓主指，涉事司機有晚凌晨時分，於銅鑼灣接載1對男女，要求先往天后再到鰂魚涌。

男乘客於天后先行落車，付了100元予的士司機，指平日兩人乘搭同樣行程車費約為60元，要求司機照顧同行女乘客並確保她的安全，剩下的金錢可當小費，「同個的士司機講，『平時坐開五六十蚊嘅，有剩當係貼士，你同我招呼個女仔好啲，睇住佢入大廈』」。

司機於是繼續接載女乘客到鰂魚涌，到達目的地時咪錶顯示的車費若為57元，女乘客要求司機找回男乘客多付的40元，但遭司機拒絕，她一怒之下決定報警，質疑司機濫收車資。

女乘客要求司機找回男乘客多付的40元，但遭司機拒絕，她一怒之下決定報警，質疑司機濫收車資。（《降魔的》劇照）

警員接報到場，起初勸兩人大事化小，並警告司機不能多收車費。不過司機解釋，車費的尾數為男乘客給予的貼士小費，直言：「係男乘客畀錢我，個女乘客從來冇畀錢。如果你要我退嘅話，你就叫返個男乘客出嚟，我親手畀返佢。」

警員聞言得知事發經過，隨即向女乘客稱「小姐啲錢唔係（屬於）你、又唔係你畀㗎喎，你冇付出過」，認為她無權要求司機找續。女乘客疑惱羞成怒，當場直斥司機「小心啲」，沒料再遭警員訓斥，警告她要小心說話，否則或有機會構成恐嚇。

帖文引來不少的士司機討論，有人批評女子斤斤計較，「幾廿蚊都貪」、「大人大姐，好意思出聲，唔係自己畀錢，連呢啲辛苦錢都想食埋司機嗰份」、「見有錢找就起貪念，為咗四十蚊輸個人格！」。亦有人大讚涉事司機轉數快，「司機醒目，男人畀錢，如要畀返錢都親手畀個男人」、「司機回得妙」、「叫佢兜多兩個圈先返去囉，或者坐到夠$100先落車」。