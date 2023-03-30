「衣服沒乾」緊急請假！員工曾多次射波　僱主傻眼：最奇葩理由

打工仔偶爾或會想「射波」，但有如此離奇的請假理由嗎？近日馬來西亞有僱主表示，1名仍在試用期的員工多次以各種藉口請假，以為已經夠過分，不料「一山還有一山高」，她某日竟然離譜到稱衣服全部洗了沒乾，沒有衣服可以穿去上班為由請假。事件引來網民討論，有人表示曾聞這種奇怪原因；亦有留言舉出更多奇葩的理由，讓眾人大開眼界！



有僱主分享仍在試用期的員工竟然離譜到稱衣服全部洗了沒乾，沒有衣服可以穿去上班為由請假，故傻眼稱「我見過最奇葩的請假理由！」。（網上圖片）

馬媒報道，馬來西亞有商店規定員工需要穿制服上班，不料有員工竟然傳訊息給僱主稱她無法上班，理由竟然是「衣服全部清洗未乾，沒有衣服可以穿去上班！」，讓僱主非常傻眼，繼而稱「這是我見過最奇葩的請假理由！」。

該名僱主透露，其實這位女員工早有前科，常以各種理由請假，用過的理由包括，前姐夫凌晨來家裏鬧事、陪姐姐去找前姐夫談判等，有時甚至午餐回家過後便沒再回公司，隨後才解釋因為男友來家提親。不過當問及婚期，卻支支吾吾表示還沒有答應男友要結婚。

對於為何不解僱這種態度惡劣且沒責任感的員工，他指礙於現時人手不足，唯有待她試用期後再作打算。（《我要準時下班》劇照）

僱主本以為先前的謊言已經很過份，不料她說出衣服未乾這種理由，是她見過最奇葩的請假原因。對於為何不解僱，她苦言現時店內人手不足，只好待對方過試用期再作打算。

有網民表示亦曾聽聞這種奇怪原因，「這麼爛的理由曾經發生在我公司裏」、「我舊同事也是用這個理由，後來公司給他4件衣服，我們只有2件，建議他多買套制服，便會說沒錢」；有人更列舉其他更為奇葩的例子，「家裏沒有口罩不能上班」、「我明天可能生病了，要請假一天」、「1個月很多家人死，排隊死的都有」。