「神秘黑色毛球」背脊生滿鱗片疑似穿山甲 轉身揭開真身網民哭了
撰文：聯合新聞網
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遊客在動物園看到奇怪的黑熊，後背的毛呈現一塊一塊的岩石狀，像是長出鱗片一樣，讓人看了覺得奇妙又覺得牠們很可憐。
陸媒報導，一名李小姐到河北唐山的一間動物園遊玩，在亞洲黑熊區裡看到好幾隻熊，原本柔順的毛髮卻結塊，一片片結在背部，乍看還以為是熊長出鱗片。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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李小姐說黑熊的毛都黏在一起，一片一片的就像穿山甲的鱗片一樣，她猜應該是天氣冷園方怕牠們感冒所以沒洗澡，但看了感覺很可憐，也覺得如果熊在森林裡生活可以更自在乾淨。
網友表示：「此乃熊甲」、「好可憐喔可以給牠們洗洗嗎？」、「熊脂肪多應該不怕感冒吧」，有遊客表示秋天去這間動物園看時，這幾隻熊都還乾乾淨淨的。
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