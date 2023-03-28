鐵騎自炒獨自等救護車　熱心男幫擋車兼撐傘　男事主冧爆：嫁得過

遇上交通意外，大部分人都會感到很無助和徬徨，此時若有人伸出援手，想必會非常感動。最近1名電單車司機在網上發文，表示日前於馬路上「自炒」，發生交通意外，幸好1名熱心男司機上前關心，不但替他撐傘，又將自己的私家車停於後方遮擋，以確保其安全，種種窩心行徑讓事主感動得直呼「真係嫁得過」，大讚對方的善舉。



最近1名電單車司機在網上發文，表示日前於馬路上「自炒」，幸好獲1名熱心男子幫忙，將自己的私家車停泊後方作遮擋。有目擊事件的網民亦分享照片，稱本以為是兩車相撞的交通意外，未料原來是好人好事。（fb「馬路的事討論區」）

事主在facebook群組「馬路的事討論區」發文分享，稱事發於上周六（25日）晚上約6時，他駕駛電單車時不幸「自炒」，雖沒有其他車輛受牽連，但他亦有受傷。此時1名「熱心靚仔哥哥」見狀，立即上前協助，除了幫忙召救護車外，還將自己的私家車打斜停泊於後方，遮擋着他休息的地方作保護，以免有其他車輛靠近。

事主續指，該名男子還一直為他撐傘，直至救護車到場，笑言縱使自己是名男性，但對方的行為讓他大受感動，直言「真的太感動香港還有如此的大好人，萬分感激。哥哥本人未能偷拍到但表示高大靚仔，真係嫁得過」。

帖文引來大批網民讚好，有路經事發現場的網民分享當時情況，「我經過時見到佢架車打斜停，我仲以為你哋有意外。原來佢係幫緊你，你上咗擔架床，佢仲幫你托起架電單車，的確佢係有幾分靚仔同官仔骨骨嘅！希望你一切安好啦！」、「原來係好人好事，我都以為發生交通意外」。

有人則開玩笑稱「有冇阿妹表妹堂妹契妹，都可以介紹畀佢喎」、「都可以照嫁，最近可以去台灣結婚」、「哥哥其實係睇中咗你，先至幫你擋車，有冇抄牌？」。事主後來再留言補充，稱該名善心人原來是名腦外科醫生，當下發生意外後，他本想爬到路邊，避免阻礙交通，但對方則勸他不要動，以免有危險。