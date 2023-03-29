不滿生前惡劣對待　阿媽拜山狂罵太嫲太爺　女震驚：邊鬧祖先邊拜

清明節拜祭先人本來是表孝心的行為，假如與先人關係差，拜祭活動又是否必須？最近1名網民就在討論區發文，抱怨說每逢與家人去拜祭太爺和太嫲，母親都會不停責罵兩位先人，甚至罵足全程，讓她感到很尷尬，質疑如非真心祭祀，倒不如不要去拜山，反而不會失禮。



最近1名網民就在討論區發文，抱怨說每逢與家人去拜祭太爺和太嫲，母親都不停責罵兩位先人，讓她感到很失禮。（資料圖片）

樓主在香港討論區以「阿媽拜山仲要講先人壞話」為發題發文，表示早前與家人拜山，一起拜祭太爺和太嫲。樓主指一直以來只看過兩人的照片，未曾與他們見面，而母親則形容太爺太嫲生前對她很差，但母親每年仍會帶同樓主拜祭他們。

不過拜山的過程卻讓樓主非常尷尬，「雖然唔太清楚太爺太嫲點對佢（母親），但係都唔使拜山全程都喺到鬧佢哋、講佢哋壞話㗎！真係唔怕佢哋返嚟搵妳咩？」。她又質疑母親如此的態度，難以獲得先人保佑，「邊鬧祖先邊拜佢哋，佢哋仲會唔會保佑妳？」。樓主慨嘆道，雖然一邊罵一邊拜山的情節重複上演，但母親每年都會拜山，故讓她難以理解，「都唔知話阿媽咁樣算唔算冇孝心？但佢都叫有去拜山……其實佢咁鬧法，我寧願佢唔好去拜，好失禮」。

樓主慨嘆道，雖然一邊罵一邊拜山的情節重複上演，但母親每年都會拜山，故讓她難以理解。（《十八年後的終極告白》劇照）

不少網民認為若非誠心拜祭，倒不如不要浪費時間，而且亦不適宜在先人面前口出惡言，「死者為大，小心啲好」、「呢啲時候點都應該收下口」、「下次制止佢，話離開先再慢慢講就算」、「雖然話有咩說話留返拜山先講，但拜山鬧先人真係唔應該」、「呢啲時候要慎言，鬧邊個都唔好」、「又係長輩又係祖先又死者為大，佢真係要收下把口」、「拜唔拜山有得揀，冇心何必去拜」。然而，也有部分網民認為樓毋需太擔心，「唔使驚，走了咁多年都應該投了胎，其實你年年去拜空氣」。