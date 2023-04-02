呢年10月點解得21日？「唔係月曆整錯」網民揭消失真相：學校有教

一年有12個月，除了2月以外，每個月都會有30天或31天，但近日有網友翻到1582年的月曆，發現10月份竟只有21天，從4號直接跳到15號，文章曝光引發熱議。



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該名網友在DCARD上以「一個月只有21天!」為題分享，她附上1582年10月份的截圖，並驚訝表示「如圖！1582年的10月居然只有21天！4號直接跳15號，消失的那10天去哪了？？」，只見月曆截圖，10月4號的隔天，竟直接變成了15號。

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文章曝光，網友們紛紛表示，「高中地科課有教啊」、「高中的時候某個英文閱測讀到過，覺得超級酷！」、「好想領那個月的薪水」、「比較好奇原po在什麼情況發現的，妳也太閒了吧」、「可惜我要投胎好幾次才會遇到」。

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事實上，當年因為教宗格里高利十三世在1582年10月4日宣布改行曆法，將已實施1600多年的「儒略曆」改為「格里曆」並沿用至現代。而當時為了修正舊立法所累積的誤差，因此才會跳過10天。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】