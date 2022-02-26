馬雅人暴力育兒手法令人髮指？額頭夾兩塊板「谷長塊面」先係靚

這個月，馬雅國駐臺大使館多了一個新成員──馬雅國公主。這時候，當然要用鄉民式的問法：有沒有馬雅國孩子的八卦？



這個問題，我們可以先分為古代馬雅文字中，是否找得到孩子這個字，以及孩子、小孩、幼童在馬雅人的文化中，扮演什麼角色？有哪些習俗？馬雅人怎樣思考小孩這個年紀的人？這裡有些話可以說說。

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當然有！首先，馬雅的銘文中，有許多表示親屬關係的字符。其中也包含親子關係。親子關係在古代馬雅文字中，有非常多種不同的說法。例如下面大使從圖錄中擷取出來的字符表，就可以看到各種不同的親子關係的寫法。

【圖輯】點圖放大看馬雅銘文中表示親屬關係的字符👇👇👇

馬雅文字中的孩子和爸爸媽媽

例如，第一排的y-uneh是由"yu"與"ne"兩個字所組成。這個字在銘文中的句子，通常拿來表示：「某人的孩子」，不過也有字典解釋為「父親的孩子」（就類似於XXX之子OOO，要報家門的概念）。古代馬雅銘文有個特點：銘文中常常使用第三人稱，幾乎沒有看過第一或是第二人稱的句子。所以，各位讀這些銘文的解釋時，可能會覺得父子好像很不熟。

第二排的U Mijin則是表示父親，這個字比較少出現。但是，第三排的y-al就比較典型了！而且形音兼備，是個很具造字巧思的字。y-al是表示母子關係的字。整個字型是一個人的手捧著一個很像小孩的人頭。充分展現小孩在母親懷中那份親情溫暖。同時，他也是個拼音型的文字，左側是Ya的音符，手與小孩的字符則是Al-la。兩部分湊起來就是y-al。

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由於馬雅銘文的篇幅與主題都具有侷限性，複雜的文字型態，使得馬雅銘文很少出現長篇的文學作品（應該說幾乎沒有）。最有可能的史詩作品，恐怕是Copan的象形文字階梯，大概有2000餘字。但是，當年修復時沒有按照順序，也沒有計畫，導致這2000多字變成馬雅最大亂碼庫，幾乎沒有修復的可能性。

剩下的馬雅文字紀錄多半是日期的記載、一些簡單的句子、儀式日期的記載、國王世系的記載、事物與關係的所有權等等主題。因此，要深刻的從文字中研究哲學或是文化思想，頗有難度。

正因為馬雅銘文的書寫的目的，我們看到與小孩有關的銘文，多半是在表明親屬關係。畢竟，血緣在古代馬雅可是王朝統治正統性建立的關鍵之一。對於貴族、皇室之間血緣、婚姻關係的書寫，也就出現在眾多的古代馬雅銘文文獻中。

也因為政治上的需要，馬雅的公主，往往遠嫁他國。最有名的就是Dos Pilas的公主，遠嫁Naranjo，還成為Naranjo王國歷史上最重要的統治者，六天空女王（Lady Six Sky）。大部分馬雅銘文記載的婚姻，應該都是貴族之間的政治婚姻。或許這些公主不是很快樂。

馬雅小孩的命名和教養

既然銘文不行，那麼我們可以從殖民時期的文獻，或是現代民族誌去理解馬雅人對孩童的態度。痾～沒有啦！小孩出生當然要先幫他取個名字。到底馬雅人怎樣幫孩子取名字呢？

根據一些人類學的資料，馬雅人認為人的命運、個性由出生當天的卓爾金曆日期決定。有些讀者看到這句話，可能會想到最近臺灣頗紅的馬雅曆法能量或是馬雅十三月亮曆。不過，大使要在這邊先澄清一下，坊間的馬雅十三月亮曆與卓爾金曆的運作方式完全不同。千萬不要將馬雅十三月亮曆與真正的馬雅宗教曆法──卓爾金曆劃上等號。同時，雙方對於曆法符號與日期的解釋，也不盡相同。

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不同地區的馬雅人，對於曆法的態度也不一樣，連帶影響命名方式。在瀕臨太平洋的高地地區馬雅人，他們會以小孩出生日期的卓爾金曆符號，幫小孩取名。在猶加敦地區，則由祭司幫小孩取名，名字來自祭司的預言，預言來自他出生的卓爾金日期。但是，如果日子太差，馬雅人會願意將小孩正式的出生日期，延後個幾天。例如，卓爾金曆的 Kimi 日是非常不吉祥的一天，在馬雅卓爾金曆中，這天代表死亡的意思，他們就會盡量避開這天。

根據殖民時期蘭達主教的紀錄，馬雅人會盡量讓小孩吃母奶，甚至到五歲還在吃。大約到了五歲，就會進行一個人生禮俗，為男孩圍上腰布，為女孩穿上短裙。這可能代表小孩從天然的狀態，進入到人類所規範社會中。此外，馬雅人屬於父系社會，或許他們比較注重男生。

同時，對馬雅人來說，家庭是非常重要的。根據一些考察資料指出，雙親在小孩成長過程中會有期待，小孩也會受到家長的影響。有些馬雅人看重一些特質，他們希望孩子能夠擁有獨立、自信、決斷等能力。同時，他們也強調小孩的知識水準。至少⋯⋯不能變個草包吧！大使也是這樣期待我的孩子。

不太人道（？）的馬雅育兒傳說

最後，我們來討論一個令人髮指的傳言。

馬雅人會在小孩出生時，會在額頭夾上兩塊板子，讓小孩的頭往上生長（！？）。

的確，馬雅人認為高額頭是人類最美的樣子。或許馬雅人認為這是神的樣子？例如，常常出現在馬雅繪畫或是雕刻的卡維爾神（K' awiil），就有極高的額頭，額頭上還插著一隻匕首之類的東西。當然，現實的馬雅人是不會釘一支匕首在額頭上的。

除了夾額頭以外，馬雅人認為鬥雞眼也是神的面容。根據西班牙人的記載，馬雅人也會在小孩的瀏海繫上圓珠，小孩盯著圓珠看，久而久之就會變成鬥雞眼。（痾⋯⋯大使如果這樣育兒，大概被大使夫人殺死吧。）

當然，今日的馬雅人已經不太會夾腦袋了，從古代留存、演變至今的當代馬雅文化，也在歐美強勢文化的入侵下逐漸式微，需要我們好好地紀錄與保存。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：馬雅人，原文：【馬雅常識】馬雅文化中的孩子】