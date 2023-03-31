移民美國人工高生活好？過來人揭實際收入比台灣更低：不要被騙了

每個國家的薪資和物價水準都不同，台灣前桃園市議員王浩宇指出，如果台灣民眾薪水是3萬5（台幣，下同），扣掉勞健保也能實領3萬4，但歐美日韓即便拿5萬月薪，每個月需要自己繳納的費用就超過2萬，而貼文曝光後也掀起討論。



王浩宇日前在臉書上發文，表示台灣民眾的月薪如果是3萬5，扣掉勞健保也能實領3萬4，僱主除了支付薪水，還會幫忙負擔平均0.8萬的勞健保。

王浩宇指出雖然歐美日韓的月薪可能達到5萬，但每個月需要自己繳納的費用就超過2萬，「不要被表面上的高薪騙了」。

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對此，王浩宇透露自己特別聯絡以前在美國唸書時的房東，10年前的雅房是500美元（約1.5萬台幣），現在已經漲到1000美元（約3萬台幣），而且目前最基本的醫療保險也要107美元（約3200台幣），每次看病還要另外付50美元（約1500台幣）和藥費，就連一個外帶便當也要15.99美元（約500台幣），令他嚇壞直呼：「有夠貴！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「美國親戚一個月的保險費，差不多是我一個月的薪水」、「應該有9成以上的人不曉得，政府跟資方要幫忙付大部分的健保跟勞保費用，對資方而言，那些都是薪資成本的一部分」、「我岳母在美國看感冒拿個乙醯胺酚和抗組織胺，差不多台幣快3000元」。

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然而，有網友好奇指出：「為什麼那麼多人還是往美國跑？」有網友回覆：「那是金字塔的上層……如果不是上層的話，台灣真的比較好過。當然，那些在台灣就已經混得不怎麼樣的人，也別做到了美國就會變勝利組的春秋大夢了。」

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