清明節｜人神共憤！兇徒闖墓地搗亂　打爛骨灰盅先人骨灰混合亂撒

清明節是孝子賢孫祭祖悼念先人的日子，惟台灣竟有兇徒走入墓地大肆破壞，把祖先骨灰盅打破，甚至把多罐骨灰盅的骨灰撒在一起，部份更不知所終，令後代子孫悲痛不已，報警求助。當地警方正調查事件。事件引來網民公憤，直斥「會有報應」。



台灣竟有兇徒走入墓地大肆破壞，把祖先骨灰盅打破，甚至把多罐骨灰盅的骨灰撒在一起，部份更不知所終。（Facebook專頁「八號商店」）

事發於新北市土城區忠義路上邱氏家墓，Facebook專頁「八號商店」周二晚（4月5日）發布多張相片，指其朋友的家墓，即邱氏家墓被大肆破壞，令後代子孫十分悲痛，「連我爸的骨罐骨灰撒出與親戚混在一起，我阿嬤的骨罐骨灰則是不知道撒到哪去…」，批評「打破我們邱家家族墓裏的骨罐真的會有報應啦！整個對先人大不敬！」。

從「八號商店」上載的相片見到，墓地內十多個骨灰盅被打爛，碎片及骨灰散落一地，難以分辨。專頁又呼籲其他網民提供忠義路上的閉路電視或其他監視器片段，協助緝兇。

警方已接獲報案，正追查事件。

事件引來網民公憤，直斥「好過分，做呢件事的人會有報應」、「有夠誇張」、「太缺德了」、「天理難容」、「什麼人能做出這種事？」、「對先人不尊重……要心存善念啊！」。