無品男坐巴士！不滿阿伯坐隔籬：我唔識你　舉中指拍照公審反捱轟

坐巴士理應互諒互讓！近日有港男發文，指某日坐在巴士上層第一排靠窗邊位罝時，突然有名中年男士坐近其身旁，感到不滿便舉出中指拍照，稱「伯伯我唔識你，坐咩我身邊」。事件引來網民怒轟，痛斥港男「不知所謂」，若覺得不滿可調位，芝麻綠豆小事根本毋須公審對方；亦有人猜測會否另有內情，如對方電話音量過大，只是樓主說得未夠清楚才惹來誤會。



有港男指日前乘搭巴士上層第一排靠窗邊的位罝時，突然有名中年男士坐近其身旁，舉出中指拍照公審。（網上圖片）

樓主較早前在Facebook發文，指乘搭巴士時遇到1名中年男士突然坐其身旁座位，「伯伯我唔識你，坐咩我身邊」。據帖文資料，相信事發在九巴270A線，主要來往上水及尖沙咀東（麼地道）。圖片可見，巴士上層第一排，有名中年男士坐近走廊的位置，靠窗邊的樓主疑因未能獨霸一行座位，不滿舉出中指拍照。

事發於九巴270A線，主要來往上水及尖沙咀東（麼地道）。（網上圖片）

未料樓主圍爐失敗，網民炮轟他行徑自私，「不知所謂」、「阿伯夠唔識你，你唔滿意咪走」、「要搵個識嘅坐隔離都有啲難度」、「巴士司機都唔識你，夠畀你上車」、「我都鍾意坐上層第一排，就係驚有你呢啲人覺得我同你有親，所以成日唔敢坐」、「坐的士囉戇居」；亦有人揶揄他，「自己無車，怪自己好過」、「你買咗架巴士就係你嘅」。

惟有人提出疑點，會否是另有內情，「係咪阿伯開聲睇片好大聲？」、「如果巴士上好多位的話...」、「如果係靚女坐佢隔離嘅話，唔知仲會唔會咁樣呢？」。