台高中生遭6個教職員集體欺凌自縊亡「出6大陰招逼死學生」惹公憤

【豐原高中學生自縊事件】台中市今年2月發生一宗高中生輕生身亡事件，22日家屬在台灣「人本教育基金會」陪同下出面指控，該學生長期受到6名師長、教官欺凌，甚至無端被搜身、搜書包，甚至栽贓該學生偷竊，逼迫其休學，導致該名男學生壓力太大，在家輕生身亡，而「人本教育基金會」也在記者會公開目前他們知道的迫害行為。



其中涉及人包含該校學務主任、主任教官、2位教官及2位校安在2022年10月至2023年1月密集對甲生公開且非法執行搜身、搜書包、栽贓各項罪名等行為，企圖迫使甲生休學。

【圖輯】「出6大陰招玩學生」迫使其自縊亡！點圖放大了解台教職員如何集體欺凌受害學生👇👇👇

+ 25

以下為台灣「人本教育基金會」公開新聞稿內容：



一、經常性搜身

自二年級開始，甲生遭學務主任及主任教官等六人針對。無論是活動中心外、校門口、上學途中或是放學後，只要學務主任看到甲生，沒有任何理由之下便會被強制搜身。

某次放學時間，只因為學務主任看見甲生的外套口袋「鼓鼓的」，便攔住甲生強行帶往教官室搜身。甚至有一次在校門口，當著三年級學生拍畢業照全體師生面前，叫住甲生，進行搜身。同學也在臉書上質疑：「主任是來當老師還是警察局長？」

二、無底線搜書包

甲生也曾因為遲到進校，遭學務主任帶進學務處，被學務主任、主任教官及校安人員團團圍住之下，竟由主任教官將甲生書包內物品全部倒出檢查。在段考時學務主任更利用考試時間，學生統一將書包放置走廊時，假借巡堂走到甲生教室走廊，翻閱每位同學的書包，同學們因為考試中，無法離開座位或發聲制止學務主任違法行為。

【相關圖輯】欺凌｜韓女被欺凌12年「過程恐怖過拍劇」網民：朴涎鎮真人版（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

三、公然侮辱

除了常被搜身，學校也常利用班內電視播跑馬燈傳喚甲生去學務處報到。校方的傳喚，非常恣意，目的不在處理事情，而是要公開傳喚，讓全校都知道甲生是學務處的重點處理對象。曾經，甲生被廣播多次（口氣很兇）仍未主動下樓報到時，學務主任、主任教官、校安人員等六人就會直接到教室將人帶走。

主任教官甚至對甲生同學說：「甲生就是社會的敗類、垃圾，你不要跟他在一起」。因甲生的人緣很好，該行為也引發學生更多憤怒。

四、未經查證 栽贓罪名

有學生掉錢，主任教官卻在毫無證據之下，於教官室盤問甲生近三十分鐘，並對甲生說：「我會問到你承認」，即便甲生多次明確表明「自己沒有偷錢、不是嫌疑人」，但黃姓校安人員仍然打電話給家長指控甲生偷竊，還在走廊上再次威脅甲生：「你現在是重嫌疑人，不要把事情搞得這麼難看，搞到少年法庭就不好了」，儘管校方沒有直接證據，卻仍然要甲生寫自述書和切結書證明自己沒有偷錢。

甲生心急向家長求助，請家長幫忙找律師協助，也因為教官不斷逼迫他認罪，向學長抱怨自己真的很生氣。事發後，家長質疑校方無證據誣衊偷竊一事，班導師跟校安人員只淡淡地回：「喔！偷錢這件事情，對方家長已經沒有追究了。」

【相關圖輯】欺凌｜韓劇欺凌名場面「廁所潑水」為何廁格門縫這麼大？網紅分析3原因（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

五、不是你是誰

校方對甲生針對行為遠不止於此，學務主任突襲檢查甲生班級，抓到幾位同學抽電子菸，只因其中一位同學自白書說電子菸是甲生的，學務主任不分青紅皂白要求甲生寫自白書，完全不顧對甲生搜身並未搜到菸的事實。也曾因教室內出現兩位校外人士，即便甲生一直說不認識對方，但學務主任仍依校規懲處甲生警告乙支。

六、強迫休學、逼迫寫切結書

在一連串的蓄意刁難之後，校方假借甲生在校有很多狀況，邀請家長到教官室討論如何幫助學生，家長原以為是要與校方多方面的討論親師合作協助孩子，現場的討論卻是：「如果學校環境不適合孩子，是不是轉個環境，或是暫時休息一陣子？」

但甲生不願轉學或休學，認為學校不能強迫學生休學；未料學務主任卻說：「我們都是按學校規定處理。」隨後拿出自主休學/轉學申請書以及不再犯錯切結書，放在甲生及家長面前，如果甲生不願自主休學，那就簽下切結書保證日後不再違反校規，此舉讓甲生十分氣憤並且把休學單燒毀。

延伸閱讀：

行政院又發錢給年輕人了！「青春動滋券」領取對象、使用時間與範圍懶人包

約好想自由？桃園狒狒逃脫…同一天「首爾斑馬逃出動物園」 街上狂奔原因：父母過世了

從日本帶「10顆半熟蛋」搭機返台 旅客被攔下全部銷毀開罰3萬

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】