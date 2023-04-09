慘慘！女童哭訴在校內「講英文遭排擠」　媽媽自責含淚揭背後原因

不少家長相信外語要從小學起，因此要求孩子自幼接觸外語，不過馬來西亞1名母親卻矯枉過正，並為此後悔不已。日前她在網上發布影片，指女兒放學回家後哭訴遭同學排擠，原因竟是語言問題。原來這位母親為了讓孩子精通英文，要求女兒自幼只能說英語，令女兒忽略學習馬來語，導致上學時與同學們語言不通，被同學拒絕做朋友。



馬來西亞女子法拉哈尼表示，她要求女兒自幼只可以說英語，令女兒忽略學習馬來語，從而導致她在校內因為語言不通而被排擠。（@hwnamasaya/TikTok影片截圖）

綜合外國媒體報道，該名馬來西亞女子法拉哈尼（Farahani）在社交平台TikTok上發布影片，稱近日女兒學校開學，上學前本來滿心期待、精神抖擻，回家後竟然哭了出來。法拉哈尼憂心不已，即時以英語詢問女兒原因，女兒遂哭訴：「沒有人願意和我做朋友，因為我說英語。」

原來法拉哈尼為了培養女兒學習外語，刻意營造英語環境，又要求女兒只可以說英語，導致她最熟悉的語言變成英文，反而不熟悉當地官方語言馬來語。沒想到苦心栽培反而令孩子被同學孤立，法拉哈尼甚是後悔，「我沒想到會變成這樣，對不起寶貝」。

法拉哈尼之後再上傳影片更新事件，表示有網民指責她拍片吹噓女兒英語能力，又指有自稱是女兒學長的人留言，表示休息時間常見到她女兒獨自在校內活動。得知女兒狀況的法拉哈尼心痛又內疚，於是含淚解釋上傳影片的目的是為了給其他家長上一課，讓他們了解學習母語的重要性。

影片引起網民熱議，不少人認為同學排擠他人是不當行為，但也提醒馬來語才是馬來西亞的官方語言，不應忽視，「日常生活根本離不開馬來文，這樣是害了她」、「就算英文好，也不能忽略馬來文」。也有人安慰這位母親，表示孩子學習語言能力較高，應該很快就會上手，叫她不必擔心，「可憐的孩子，一天一點慢慢地學，你會成功的」、「掌握英語更難，但你都做到了！完全掌握馬來語可能只需1個月，加油！」。

（綜合）