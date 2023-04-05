新蒲崗中女公園玩雜耍！頭頂6隻碗玩呼拉圈　網民讚：好睇過娜娜

常言高手在民間，有網民近日上載影片，顯示1名中年女子於新蒲崗一公園練習雜耍動作，頭頂至少放有6隻湯碗兼轉呼拉圈，雙手更同時轉着舞蹈手帕，超凡技術令坐於公園休息的途人不禁取出手機拍下「打卡」。網民看過片段也大讚女子腰力強勁，又稱讚她的表演比「屯門娜娜」更豐富及吸引。



網上流傳影片，顯示1名中年女子於新蒲崗一公園練習雜耍動作，頭頂至少放有6隻湯碗兼轉呼拉圈，雙手更同時轉着舞蹈手帕。（fb「好fashion呀你」影片截圖）

公園內竟有免費雜技表演？有網民於facebook群組「好fashion呀你」上載1段長約7秒的影片，可見1名身穿粉紅色T恤及牛仔褲的中年女子，於新蒲崗一公園內做出雜技動作。

影片顯示，女子頭上頂着至少6隻湯碗，腰間的呼拉圈則隨着她不斷扭動腰部而轉動，其間她雙手還各自拿着舞蹈用的鮮紅手帕純熟地轉動，不只功架十足，腰力亦令人佩服。當時正坐於公園內長椅休息的2名老伯也被女子的表演吸引，看得目不轉睛，其中1人甚至拿出手機，將女子的「奇技」拍攝下來。

+ 1

不少網民看過影片也驚嘆女子腰力厲害，甚至笑指她的表演比同樣在公園演出的「屯門娜娜」更吸引，「真心勁，我淨係顧到頭嗰嚿都顧唔切手嗰嚿」、「練十年就可上台一分鐘」、「高手在民間」。亦有網民笑指，片中女子或能於老友記各大公園「蒲點」耍出一片天，「阿伯即時舉機拍片」、「西洋菜街欠你一個交代」。