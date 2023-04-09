車cam直擊｜Tesla切線爬的士頭不果　仲被貨車撞　網民：害人害己

開車最緊要心平氣和，鬥氣爬頭不成，隨時自己受害！網上流傳一段行車記錄器（車cam）影片，見到有Tesla（特斯拉）司機於大角咀西九龍走廊切線，試圖爬頭超越1輛的士，惟一直失敗，當駛至香港旺角帝盛酒店時，Tesla司機疑心有不忿，駛到快線再嘗試爬頭，結果被快線1輛從後駛至的貨車撞到，最終被迫停在路邊，的士則揚長而去。網民直指Tesla司機駕駛態度有問題，最終「害人害己」。



有Tesla司機於大角咀西九龍走廊切線，試圖爬頭超越一輛的士，但未能成功。（ig影片截圖）

Instagram專頁「teslxnofhongkong」早前上傳1段30秒車cam影片，直言Tesla司機「夾硬cut唔成就唔忿氣」，又籲「Cut線要睇鏡」。影片見到1輛的士沿西九龍走廊慢線向旺角方向行駛，至保良局大角咀護老院暨耆順長者日間護理中心對開，的士右邊快線有1輛Tesla並排行駛。Tesla一直踩線，企圖向左邊切線爬頭，惟Tesla車速不及的士快，未能成功爬頭。當2車駛至影線旁及雙白線時，Tesla司機一度放棄，遵守交通規則未有切線，只是從後緊跟的士。

當2車駛至香港旺角帝盛酒店對開，中央線變成單行虛線時，的士切到中線行駛，Tesla司機疑心有不忿緊隨，並嘗試切到快線再爬頭，詎料卻被快線駛至的1輛貨車撞到，Tesla車頭剷上石壆再彈回地面，再行駛前一小段路才停下。的士未有受波及，揚長而去。

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Tesla司機的危險駕駛行為惹來網民批評，「行遲一個車位有咩問題，害人害己」、「呢啲人究竟點考到車牌」、「得油門，冇技術」、「唔使講，駕駛態度有問題，直接釘牌，咪害街坊」、「港人好重怨氣同戾氣」。有人直言Tesla未有翻車已算「執返身彩」，「如果貨車快或收慢啲，佢隨時反」。

有網民嘲諷Tesla和的士司機，指雙方「無一個係磨菇（無辜），不過條片睇得我好開心」、「笑死，其實大家趕住去邊呢？香港咁多車，快一架車真係快好多？」、「佢做返Teslxn應份嘅cut雙白都可能冇事，仲閘到架DC添」，有人笑言「最大贏家：的士佬，嗰晚瞓瞓下都笑到醒」。