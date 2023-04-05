清明節｜港女拜山呻「遠、攰、熱」沿路狂放負　遭男途人1句寸爆

清明時節，又是孝子賢孫出動拜山的時候，惟有女生日前發文，表示拜山時因為「又攰又熱」、「啲嘢又重」，沿路上不時猛呻，口出怨言，結果引來途人不滿，忍不住開聲說她「公主病」。女生憤而發帖訴冤，沒想到卻得不到網民支持，反而被眾人指責「點止公主病，仲好細路女」、「無公主命，有公主病」。



樓主在討論區表示日前拜山因為太累而不斷放負，有途人聽到後竟斥她「公主病」。（《IT狗》劇照）

該名女生在香港討論區以「拜山畀人話有公主病」為題發文，表示日前拜山時，因路途遙遠，不但車程長，下車還要走一大段路，而且還需要提着沉重的祭品，感覺甚是辛苦，於是在路上頻頻抱怨，「真係好辛苦，所以呻左幾句唔想行、又畀咗啲重嘢畀阿爸拎」。

樓主續稱，不知是否因為「邊行邊喺到呻，話好攰呀！點解要嚟拜山！想攰死我咩！」之類的說話，雖然父親沒有表示，但附近1名男途人聽罷卻突然開聲嘲諷，「而家啲港女真係有公主病，拜個山都要嘈喧巴閉」。女生聞言即相當不滿，在帖文反問「拜山唔可以講晦氣說話咩？我都係呻下攰同熱」、「呻兩句都唔得咩」，又指「如果可以唔去，我都唔係好想去」。

樓主指有男途人聽到即嘲諷她「公主病」，令她大為不滿。（《黑暗榮耀》劇照）

帖文引來網民熱議，雖也有人認為男途人「個路人都幾多事」、「唔啱聽咪行開囉」，但更多人支持他的「義行」，批評樓主的確是「公主病」，「公主癌先真」、「點解你唔諗下你攰，你阿爸都會攰，點解會畀哂啲重嘢佢拎？」、「你辛苦人哋夠辛苦啦，仲要聽你呻，悲」。也有人善意提醒樓主拜山要注意言行，「唔好攞念着先人之事去埋怨。好不孝，祖先一定唔保佑你」、「妳去拜山，仲敢講啲咁晦氣負面說話，真有勇氣」。

（香港討論區）