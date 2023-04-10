27歲女享齊人之福　偕2小鮮肉「三人行」　不排除再多一位男伴

今時今日享齊人之福並非男士「專利」。巴西有27歲女生是「時間管理大師」，同時擁有兩名分別25歲和18歲「小鮮肉」伴侶，並且為他們生下一子一女，「一家五口」同一屋簷下。兩男承認有時會感到妒忌，但從不打架，甚至會「攤牌」紓緩情緒。「女大師」坦言自過去曾患抑鬱症，但通過擁有２名伴侶，她已戰勝自己的情緒問題，「沒有時間再鬱悶了」，揚言不排除日後會再多一位男伴。



英格麗同時擁有兩名男伴。（「laryingrid31」TikTok影片截圖）

這個巴西特別家庭日前接受外媒訪問，擁有2名男伴的「女大師」英格麗（Lary Ingrid）分享，約8年前遇到第一位伴侶席爾瓦（Ítalo Silva），她當時患上抑鬱症，席爾瓦提議展開開放式關係會更好，英格麗接受建議。至去年她和維克多（João Victor）陷入熱戀，兩人識於微時，維克多以前是英格麗母親的鄰居，但隨後搬走，直至去年才搬回來，當時他變得英俊，兩人重遇即情不自禁接吻。

英格麗表示有兩名「丈夫」，「沒有時間再鬱悶了」。（「laryingrid31」 TikTok影片截圖）

維克多表示，最初對兩男共侍一女的關係抱懷疑態度，但大家坦承討論，「我們都喜歡她，所以達成協議，三人要在一起，這是真愛」。維克多更指，年輕時一直喜歡英格麗，但承認家人較難接受這段關係，幸好已慢慢接受。

英格麗分別為席爾瓦和維克多生下一子一女，長子目前6歲，「一家五口」住在巴西福塔萊薩（Fortaleza），兩男都將對方小朋友視如己出，平日為英格麗洗碗和打掃房子，英格麗大讚「這真是太好了，他們幫助我解決心理健康問題」。她通過擁有兩名伴侶來戰勝抑鬱症，「沒有時間再鬱悶了，他們是我的『丈夫』」。

席爾瓦承認彼此會心生妒忌，但他們從不打架，當吃醋時會「攤牌」談論，他更將２名小朋友和英格麗的名字紋上身，表達對他們的愛。

英格麗懷疑席爾瓦和維克多有時會出軌，但她絕不接受另一名女子加入「五口之家」，不過她承認不排除會有第三名男伴。

（綜合）