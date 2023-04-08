嘔！筲箕灣茶餐廳叫茶走　驚見深啡色茶渣液體　店員1句回應惹議

飲食服務業除食物質素，服務態度同樣重要。有港女近日光顧筲箕灣東大街一間茶餐廳點了杯茶走（即奶茶不加砂糖，改為加入煉奶），惟店員卻遞上一杯疑充滿茶渣的飲品，賣相奇差，有男店員還堅稱是茶走，幸好最後有女店員看不過眼，願意幫她取消飲品。帖文引起網民嘩然，直言「呢杯叫人走，見到即刻走」、「唔知以為香爐水」、「好似肚痾排出嗰啲」。



有港女近日光顧筲箕灣東大街一間茶餐廳時叫了杯茶走，惟店員卻遞上一杯疑充滿茶渣的飲品，賣相奇差。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該港女於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，她當日首度光顧筲箕灣東大街一間茶餐廳，並叫了杯茶走，其發布的照片和影片可見，飲品顏色十分奇怪，並非較淺的啡色，加上杯中疑充滿茶渣，讓人懷疑是否為茶走。

樓主當時詢問男店員，「係咩嚟，杯奶茶燶晒」，對方竟堅稱「茶走啊嘛，煉奶加茶嘛」，她與坐在旁邊桌子的食客「都O咗嘴」。她說，該茶餐廳食物味道不錯，但「睇完杯嘢我無晒胃口食」，幸好最後有其他女店員同樣認為「杯嘢有問題」，願意幫她取消飲品。

她質疑該茶餐廳對待不同食客服務態度有別，「睇得出店員係有少少睇人嘅，因為呢間係有錢人／明星食開？但講真我今日個款都正常人咁啦，最多個人腍善少少，都唔係咁㗎」。

網民紛紛留言指賣相完全不像茶走，「沙茶醬嚟㗎？」、「沙嗲醬溝水？」、「保衛爾牛肉茶？」、「好似啲豬潤水咁嘅」。有人猜測，「似茶渣加煉奶」、「茶渣濃晒，似係個茶袋穿咗」、「應該係隻杯有人放過檸檬後無冲乾淨就放茶加奶，所以起晒粒粒」、「茶膽老咗奶唔夠就會變成咁」。

有網民批評男店員服務態度，「好X離譜！彈鐘啦！最多走人唔食」、「有經驗嘅水吧見到咁都冇可能畀個客飲啦」、「這個是正式錄用的水吧嗎？」、「仲要死撐嗰下好嘢，叫佢當場灌咗佢吖」、「佢幫老闆趕緊客啫」、「佢哋以為你第一次飲茶走，博你唔識」。

有熟悉餐飲行業的網民留言稱，「走砂糖就落煉奶，走奶就係齋，呢杯嘢行內叫齋茶走，比較少人飲，沖出嚟會係呢個效果，係肉酸啲，其實冇問題」。