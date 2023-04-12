第一城鎖車末日？Tesla被鎖前轆　司機強行開走致鎖頭出煙傳聲響

沙田第一城鎖車隊聞名全港，通常司機被鎖車後只能乖乖「投降」，豈料竟然還有招數應對？近日網上流傳一條片段，片中一輛Tesla私家車被鎖車後，司機仍然視若無睹開車，期間鎖頭與地面不斷磨擦，當司機因應交通狀況停車時，鎖頭更因猛烈磨擦傳出聲響和冒煙，但司機未有理會繼續行車，鎖頭則近乎完好無缺，仍牢牢緊鎖前轆。一眾網民看過影片也留言笑指，「開鎖平定整車平？」，更形容「Tesla聞名世界」。



一輛白色Tesla被鎖住前轆，但司機不顧一切地往前駕駛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民早前於facebook群組「車cam L（香港群組）」上載一條Tesla私家車在外國被鎖車後仍然行駛的片段，指出「純作參考」。該片長約18秒，可見一輛白色Tesla被鎖住前轆，但司機不顧一切地往前駕駛，鎖頭與地面不斷磨擦。司機其後因應實際狀況暫時停車，更帶來視覺衝擊，Tesla車頭傳出多下磨擦聲，鎖頭甚至冒煙。近鏡可見，鎖頭磨擦後近乎完好無缺，牢牢緊鎖車轆，司機隨後繼續駕駛，行駛一段距離後，車頭仍然飄出陣陣白煙。

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上載者hasgtag「TesLXn係國際共通語言」、「第一城末日示範」和「道高一尺」，笑言如果有司機在第一城被鎖車，不理會車輛會損毀，繼續照樣駕駛，鎖車隊將會「失業」。

片段引來網民熱議，不少人笑指「只要馬力夠大，咩鎖都係假」、「只要有恆心，鐵鎖磨成針」、「鎖車還鎖車，開車還開車，兩樣嘢嚟嘅」、「第一城真係試過有架寶馬咁做，結果連地下石屎都整爛埋」。