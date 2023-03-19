悉尼版賜座男？澳洲新移民批乘客用背囊霸位拒讓座　遭網民1句KO

本港多年前有一位「賜座男」不但用個人物品霸佔巴士座位，而且一度拒絕讓座給另一位男乘客，引來一位女乘客不齒而爆發口角，「賜座男」甚至聲稱自己即將到澳洲讀書，不會理會對方是否到其中學投訴。無獨有偶，一名澳洲悉尼「新移民」近日在網上討論區上載一張照片，圖文並茂表示經常見到有人乘搭公共交通時用背囊霸佔空位，令到其他乘客要在車廂站立，因而感到沮喪。

帖文引起討論，有網民認為由於仍然有疫情，所以無人想其他人坐在旁邊，亦有人認為其實只要有禮貌地開口詢問，對方通常讓座，並非每個人都是拒絕讓座兼出口傷人、到澳洲讀書的「賜座男」。



樓主表示經常見到有人乘搭公共交通時用背囊霸佔空位，令到其他乘客要站在車廂，有網民認為其實只要有禮貌地開口詢問，對方通常讓座。（「Reddit」討論區圖片）

有外國網民在Reddit討論區上載照片，顯示一名青少年坐在列車座位，對面擺放了相信屬於他的背囊，另有人在梯間站立，由於相片以俯視角度拍照，所以沒有拍下少年的容貌。

樓主用文字表示，自己最近搬到澳洲悉尼，乘搭公共交通時經常發現有乘客佔用1個座位，再將背囊放在另一個空位上，令到其他人無法坐下，因而要在車廂內站立，認為相關行為無禮，感到非常沮喪，不禁反問相關行為是否正常。

當年「賜座男」不但用個人物品霸佔座位，而且聲稱「冇位」為由，一度拒絕讓座給另一位男乘客。（網上影片截圖）

帖文引來大批網民留言討論，有人認為相關做法正常，指自從全球爆發疫情，人人也保持社交距離，無人想其他人坐在旁邊。另有網民指出，其實樓主可以有禮貌地開口詢問，對方如果知道有人需要座位，通常都會取回背囊，並非人人都是拒絕讓座兼出口傷人、到澳洲讀書的「賜座男」。

有人則批評樓主只是拍下1張照片，寧願放在網上公審也沒有勇氣開口叫人讓座，笑言他「在悉尼無法生存」。亦有網民指出，如果對方不作理睬或拒絕讓座，自己會直接坐下，甚至有一名自稱身型肥胖的網民笑言會「一邊詢問，一邊嘗試坐下」，嚇到對方立即取走背囊。