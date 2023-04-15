公司抽獎打工仔中365天有薪假！老闆震驚擬折現　網民：放不得…

中定唔中，受得起先好中！內地網上熱傳1段打工仔抽中特大獎的影片，指深圳有公司週年晚會上，有員工抽中365天帶薪年假，行政部職員向內媒透露，公司3年無開年會，老闆同意「把驚喜搞大點」，但沒料到這個特大獎真的有人中。老闆看到也嚇一跳，決定要和對方商討，可否折現，她指該同事為管理層，需出差工作，相信很大機會要折現。網民爆笑指任何人抽中也不會真的放假1年，「折現好，要不然老闆會發現公司有你沒你都一樣」。



深圳男在年會上抽中終極大獎365日有薪年假。（微博影片截圖）

內媒報道，網上瘋傳深圳有男子在公司年會抽中365天的帶薪年假。該公司行政部職員透露，公司有3年沒開年會，和老闆商量後，認為可以「把驚喜搞大一點」，幫同事們減壓，今年的抽獎環節更豐富，其中全年休假獎是老闆許可的，但沒想到這個特大獎會被人抽中。

老闆看到有人抽中後「驚呆了」，會再和該同事商討，看是休假還是折現。行政部職員指，該同事是管理層，需經常出差，相信很大機會折現處理。

事件令網民爆笑，形容該員工中獎後的樣子，「你看，他馬上就散漫起來了」，又揶揄公司「玩不起就別玩咯」、「最終解釋權歸公司」、「虧大了」、「第二年上班，大家：你誰啊？沒聽說過這人啊」、「第二天因左腳踏進門被開除」。

不少人直言這獎打從一開始就只能選折現，還會被老闆認住，「這是憑實力讓自己被炒魷魚啊」、「感覺他也沒有很開心」、「這個獎應該很燙手吧」，又指管理層不可能休假1年，長休時將所有工作交出去，「再回來可就難接了」。

（綜合）