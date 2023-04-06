28歲打工仔被解僱　第1件事竟係衝去買樓　原因曝光惹兩派激辯

銀行連連宣布加息，供樓族肩頭上的壓力越來越重。



不過一名網友表示，日前看到一名男性打工仔被解僱，毅然入手數百萬元單位，因為思考供樓30年，繳清貸款時僅58歲，如果更晚買樓，未來還款能力一但出現巨變，要承受的風險就會更大。

但原PO也疑問，雖然買樓越早越好，但太早買也會犧牲掉很多娛樂預算、生活品質，那麼供樓到底早一點好？還是晚一點也無妨？貼文引起網友熱議。

有人反駁「租屋一樣犧牲娛樂及生活品質」 點圖看看雙方的看法：

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一名網友日前在論壇「Mobile 01」發文，表示自己先前看到一篇文章，「一名先生分享2年前看到中年同事被解僱，毅然入手數百萬元單位，因為他思考背房貸30年，繳清貸款時僅58歲，若更晚一點購屋，未來還款能力一但出現巨變，自己要承受的風險就更大」。

不過原PO也問，雖然大眾一般會認為，買樓是剛性需求越早買越好，但如果太早買也會為了供樓犧牲掉娛樂、生活品質，且晚點買樓，薪水可能比年輕時候穩定，屆時再供樓也不會是太大的壓力：「不曉得大家怎麼看呢？」

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貼文引起網友熱議，不少人留言稱「當然是越早越好，你先看過去30年樓價，再來供樓一定是越年輕條件越好」、「要買資產就早點買」、「如果有能力的話，當然是早點供樓好」。

也有網友留言指出，「問題不在何時要供樓，而是你何時有能力供樓」、「如果是連買樓能力都沒有的人的話，租金因素也可能讓人犧牲掉很多娛樂預算和生活品質，但他是沒得選的」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：揹房貸越早越好？30歲男見中年同事被資遣「衝一發入手千萬宅」 理由曝光！網一句話突破盲點】