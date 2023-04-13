泥地驚見巨石識得郁「原來係瀕危保育巨龜」幾乎零天敵點解就絕種

科幻片中的「卡美拉」真實存在？最近一段影片在網路上瘋傳，兩名工人在泥地中發現一顆會動的石頭，其中一名工人使盡吃奶力氣將其拔出後，竟然是珍貴「大鱷龜」，該烏龜是屬於瀕危保育動物，同時也是世界上最大的淡水龜之一。



Youtube頻道「Viralhog」日前一段影片在網路上瘋傳，兩名外國工人在泥地中發現一塊會動的石頭，仔細一看竟然是一隻超巨大的烏龜，其中一名工人使盡全身力氣將其從泥沼中拔出來，看得出來為了將巨龜拔出，男子費了相當大的力氣，最後成功將烏龜拔出來後，男子還微笑看著鏡頭說「看看這增加了幾鎊？」。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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該名男子拔出的巨龜其實是世界上最大的淡水龜之一的「大鱷龜（Alligator Snapping Turtle）」，該物種是擬鱷龜的親屬，體型巨大且少有天敵，攻擊性中上但咬合力極強，一旦被咬到會很難脫身。大鱷龜由於人類的獵殺及失去棲息地，被世界自然保護聯盟列成易危生物，同時也受到《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄三的保護，限制其出口及國際貿易。

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