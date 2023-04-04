非洲MMA｜2隻「小動物」力戰10獅子不落下風　原來是世上最勇生物

外國網友在樹林拍到神奇的一幕，一群母獅在坡道上遭遇兩隻蜜獾，身形明顯比獅子嬌小的蜜獾面對約10頭母獅絲毫不畏懼力戰群雄。



影片可見母獅和蜜獾不斷周旋，獅子輪番上前想要攻擊蜜獾，但蜜獾幾乎沒有落下風，兩隻分進合擊，甚至回馬槍嚇得其中一頭獅子不斷跳著往後退。

最後獅群和蜜獾保持距離觀望，似乎不敢貿然靠近。

蜜獾「2打10」力敵猛獅影片瘋傳（點擊放大瀏覽）：

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蜜獾身長不到1公尺、體重10公斤左右，被稱為「平頭哥」「非洲一霸」，甚至被健力士世界紀錄認證為「世界上最無所畏懼的動物」。

牠們經常採取不要命的打法，不管面對什麼動物都會衝上去跟對方搏鬥，讓體型有優勢的天敵也討不到便宜。

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蜜獾的眼睛構造類似凹透鏡，看到的目標物體小於本體，所以蜜獾看其他動物比其本身還小，因此體型落差脅迫對牠沒有影響。

另外蜜獾毛髮和外皮相當堅硬，可抵抗利爪和矛的攻擊，加上身為鼬科動物具有臭腺，面對敵人時肛門臭腺會分泌其臭無比的液體，讓對方停戰或離開。

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