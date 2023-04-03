一隻雀雙眼被「塗改液」封住？轉身突然由可愛變有型　網民：好帥

長相奇特的鳥類！網友分享一種黑頭白身的海雀，嘴巴上正中間有一道白線，乍看就像被立可白劃過一樣，但仔細看眼睛其實在旁邊。



Facebook Page「寶榛的動物園兒」分享一種名為「刀嘴海雀」的鳥類，體色為黑白，是一種潛水海鳥，身長15~40厘米，擁有短翅和短腿，腳有蹼，能夠直立在地上。刀嘴海雀分布於北極、亞北極及溫帶北部地區，少數種向南至下加利福尼亞半島，以魚、甲殼類、軟體動物和浮游生物為食。（點圖放大看照片👇👇👇）

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這種刀嘴整顆頭都是黑色，不仔細看容易忽略眼睛，雙眼中間有一道白線紋路，乍看很像是眼睛被塗改液劃到或封住，從側面看就能明顯看到雙眼所在，甚至可以感覺出有些帥氣。

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網友笑：「很難不以為白白的是眼睛」、「好未來感的長相」、「像戴上滑稽面具的鳥」、「感覺要是發狂會射雷射光」、「星戰企鵝」、「側臉超帥阿，正面也太有喜感」、「好像木雕作品」、「好像滿適合做成哏圖的」、「曼達洛人」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】