新加坡公司每日工作6小時！老闆要求員工朝10晚4　只有1個要求係…

這樣的筍工，相信打工仔們都很想應徵！馬來西亞有老闆日前上傳影片，稱只容許員工每天工作6小時，並採用「朝10晚4」，認為員工能更開心，享受「Work life balance」（工作與生活平衡），從而提升工作效率和生產力，打造雙嬴局面。不少網民大讚她是好老闆，笑問對方請不請人；亦有人認為這類工時未必適合全部工種，更甚會影響工作進度，得不償失。



馬來西亞有老闆只容許員工一天工作6小時，並採用「朝10晚4」工時。（TikTok@thatasianmama）

據外媒報道，馬來西亞有老闆在TikTok上傳短片，分享自己怎樣營運公司。她表示絕對不會讓員工早上9時就來上班，因明白他們剛起床未準備好工作，所以若然9時開始上班，他們一般會去茶水間吃早餐，對員工和公司來說都沒有效率和生產力。不過，上班時間雖然設在早上10時，她卻對下屬有1個要求，就是回到公司就不能再吃早餐，要專注工作。

另外她亦補充，下午6時非理想下班時間，由於「員工長時間坐於電腦桌前，他們會極度疲勞，一直想着回家或下班後的活動，不能專心工作」，變相削弱工作效率，所以她認為最理想工作時間為早上10時至下午4時，員工能準備好上班的心情，下班亦有足夠時間處理私事，如接孩子下課，使他們工作和生活得到平衡。

每天只需工作6小時，網民紛紛表示羨慕，「每個老闆會這麼想就好」、「什麼時候能遇到這樣的老闆」、「請問老闆請人嗎？」、「最重要的是上下班時間不塞車」；更有人「打蛇隨棍上」要求WFH（在家工作），「在家比較舒服，不會這樣累」。

亦有人認為不論公司還是員工角度，工時都不是優先考慮的問題，「薪金是王道，不是工作時間的長短」、「最重要有效率和生產力」、「能自律的人任何時間上班都有效率」，惟有留言覺得這種工時並不適合全部工種，例如醫生。