抽濕機點用先最抽濕？10個注意事項你要知　擺房間角落原來超錯！

踏入春季，環境變得更加潮濕，這時就必須出動抽濕機來降低室內的濕度，不過，在使用前與使用期間，台電也提醒民眾要特別注意10件事，除了讓抽濕效果提升，也可避免意外起火。



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台電過去曾多次在Facebook「台電電力粉絲團」中提及使用抽濕機的注意事項，同時也進行闢謠，像是人和抽濕機究竟可不可以共處一室？關鍵在「濕度設定功能」，由於過去的機型無法設定濕度，而濕度太低可能導致皮膚乾燥不舒服，因此才會有才會有不要共處一室的說法，其實只要將濕度設定在55％至65％左右就沒問題。

至於抽濕機自燃起火的原因，包含內部電路機板故障、滿水停機功能故障、電源配線短路、插頭積污導電、使用不當等，台電建議，剛買回來或一段時間未使用，先測試滿水自動斷電功能是否正常，可以把水箱裝滿後開啟抽濕功能，檢查是否能自動斷電，每次使用時也應查看水箱是否裝置妥當，避免機器傾斜，導致水箱內的水流入機體，造成內部機件絕緣破壞。

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此外，使用前與使用中也要注意下列事項：

抽濕機開機前：

1. 清潔插頭上灰塵毛髮，避免積污導電。

2. 確認電線有沒有破損。

3. 滿水自動斷電功能是否正常（可將水箱裝滿後開抽濕確認是否能自動斷電）。

4. 為避免瑕疵抽濕機自燃引發意外，若家中抽濕機的製造年份在2012年以前，一定要確認是否有在瑕疵抽濕機召回名單內。

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抽濕機開機後：

1. 抽濕時要關窗，減少室外濕氣入內，可搭配電風扇或循環扇，讓室內空氣循環對流，抽濕效率更好。

2. 建議與牆壁、窗簾、傢俱等至少保持50厘米距離，才不會造成機器散熱不良、過熱發生危險。

3. 不可將衣物直接覆蓋在抽濕機上，也避免將衣物晾在抽濕機正上方，衣物若掉落易遮住出風口，造成散熱不良，因為衣物不慎掉落並蓋住抽濕機出風口是很危險的。

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4. 勿靠近可燃物，防止發生故障起火時擴大延燒。

5. 避免在睡覺或長時間無人看管時使用（當有異常時才可儘快處理）。

6. 定期清理濾網。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：除濕機怎麼開效果最好？台電教10招小撇步「發揮最大效率」，放在角落其實超NG】