港人淘寶$200買國產強力抽濕機！實際吸濕效能笑爆網民：交智商稅

網購足不出戶夠晒方便，但是正因為過於方便的原因，導致愈來愈強人衝動式消費，沒有經過深思熟慮便購買不必要的物品，甚至偶有買完感到「中伏」的商品！最近一位港人分享在淘寶網上購買的$200抽濕機，到貨後試用才驚覺自己交了「智商稅」，其抽濕效能更是笑爆一眾網民！



Facebook群組「淘寶開心share」截圖

網民今日（4日）在Facebook群組「淘寶開心share」發帖，表示看到在群組中有其他谷友分享一部好實用的抽濕機，於是心血來潮地想推介自己在淘寶網上購買的抽濕機。從圖片可見，抽濕機的品牌為「榮事達」，聲稱是「靜音除濕機家用臥室除潮室內地下抽濕吸濕智能小型乾燥器」，而帖主選購的是「加大優暢四代強冷芯（遙控白色）」版本，售價為人民幣187.1元（約港幣$213.3元）。

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Facebook群組「淘寶開心share」截圖

他稱這部抽濕機是他在淘寶第2部購買的抽濕機，起初購買的原因是看中機器「細細部，同埋個外型呀同埋個功能呀都好吸引」，而且除了吸濕功能之外，更聲稱擁有「淨化空氣」的作用，售價也只是港幣200多元，帖主在沒有什麼糾結的情況下便直接下單購買，誰料是「中伏」的開始。

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Facebook群組「淘寶開心share」截圖

在他下單購買後，貨品經集運後送到自己手上，於是打開包裝，將抽濕機拿出試用。在一晚使用過後，他崩潰地表示「抽咗成晚個水箱都係得一滴水」，無奈大嘆「中伏了！交學費了！盛惠2百幾蚊」。可知香港的濕度極高，抽濕機要整晚只吸一滴水其實難度極高，因此帖子吸引了大量網民朝聖及爆笑，「同我淘嗰部都八成似，當交智商稅」、「哈哈，好心噏嘅感覺」、「係咪您屋企乾到水都冇滴呀」，同時也有網民表示感謝樓主的真實心得分享，讓自己避免中伏。

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另外，也有網民指出很多火警都是由長開抽濕機所引起，因此不能為慳錢為前提而購買，表示「爆炸你就一殻眼淚」、「呢D一定唔可以貪平」、「安全先最緊要，唔得又嘥電又危險￼」，建議應該在本地電器店選擇有信譽的大牌子，以免發生意外得不償失。

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消委會選購抽濕機貼士

1）選購時，應參考抽濕機上的能源標示，在同一抽濕量下能量效率越高代表越慳電，應比較不同產品的能源效率及抽濕量。

2）選購二合一空氣淨化抽濕機時，空氣淨化過濾器需要定時更換，因此入手前要考慮更換成本。

3）家居空間較大，或環境相對潮濕（如近海邊），就應該要選購抽濕量較高﹑抽濕速度較快的款式。

4）抽濕機盛水器的容量越大，需要倒水的次數就越少。想方便倒水的話，可選擇有手柄的款式

5）如需要經常在家居移動抽濕機位置的話，可選擇設有腳輪的款式。

消委會圖片

消委會安全使用抽濕機貼士

1）應定時為二合一空氣淨化抽濕機過濾器清潔和更換，以確保淨化效果。

2）使用抽濕機乾衣時，不應把衣服放在出入風口，以免出現通風不良導致過熱。同時，未完全扭乾的衣服，不應放置在抽濕機上方，以免水滴入機內構成危險。

3）善用抽濕機的定時關機功能，以免過長時間使用。

4）不應在無人看管和晚上睡覺時使用抽濕機。若不使用時，應把電源關上。

5）應定期清洗抽濕機的盛水器和隔塵網，以免滋生細菌及塵埃積聚妨礙散熱。

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