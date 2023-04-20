家用唔夠！全職媽想工作　老公反對要脅離婚　呂秋遠教絕招對付

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位失主您好，本草綱目沒有記載，「離婚治百病」，但是結婚還是必要的，因為只有如此，才會知道單身究竟有多幸福。所以，看到你的提問，就像是法官看到喜歡的案例一樣，一定要好好的為你說明。

首先，你要瞭解某些男人的心態，他們的心態就是，給你錢，你趕快做。這種情況，叫做過路財神。老公給你定期定額，甚至是全部的薪水，但是對你而言，收入2萬，支出3萬，你得要跟娘家調錢，或是拿自己的婚前存款、借款，來處理這個家的所有開銷。他交給你薪水，全數花光，甚至不夠，但是他覺得薪水都已經給你了，你還要怎樣？離婚的時候，還會問你，我這10年來的薪水去哪了，是不是被你拿回娘家或是去買SK 2精華露了？說不定還會跟法院請求返還這10年來的他賺的薪水，說你是不當得利，完全以為這個家只需要陽光空氣水。

欸，這位先生，你是胖虎嗎？給大雄100元，買了200元的玩具，還要他剩下50元，這本帳要怎麼算？重點是，有給薪水嗎？養她就是薪水？講難聽點，如果女生不踏入婚姻，她在外工作養活自己，說不定每年還可以出國兩次呢！還跟你在那邊計較50、100的，笑死人。

全職媽媽因家用不夠枇外出工作幫補家計，惹來丈夫激烈反對，甚至要脅要離婚。（《失憶24小時》劇照）

想想一個工作10年，收入5萬元，住在父母家，只要照顧好自己的女性，可以過什麼樣的生活？下班去做SPA、假日跟好友出去喝下午茶、偶爾到日本去看櫻花、喝咖啡不用看價錢、千層派可以吃Lady M，演唱會狂奔五月天告五人，誰在跟你擦地板、換尿布、洗衣服、做晚餐、送安親，還要提心吊膽，擔心這個月的生活費，老公卯起來不給，就要回家跟媽媽借錢？

在外面工作有薪水，在家裡工作就要相忍為國、零收入高負債，不但要看老公臉色，還要忍受奚落，你這隻米蟲，老子養你耶，不然你還要怎樣？今天晚上表現好一點，讓老子爽一下，不然你下個月就沒錢可以拿。接著老婆就要含著眼淚帶著微笑的去換尿布、洗衣服，老公在沙發上滑手機看抖音，順便斗內那個用濾鏡拉長腿的美女，一邊打字問對方，正妹給虧嗎？

但是，你已經被剪斷翅膀，被迫只能當女奴，該怎麼辦呢？

容我引用中國共產黨打敗中國國民黨的策略：「一分抗戰、二分應付、七分發展。」

偽單親全職媽媽指丈夫不但沒有幫手照顧子女，更沒有給她足夠家用，令她心灰意冷到想離婚。（《父子》劇照）

這個時候，你只能偶爾反抗就好，對於他的言語霸凌，你就視而不見、聽而不聞，只需要用一分力氣。為什麼是一分？因為，在意，才會生氣，不在意，根本就不必放在心上，別忘了，你的目的就是要離開他。家務、照顧孩子等等，還是要花點力氣處理，如果娘家有後援，就把孩子帶回娘家；沒有後援，過得去就好。你應該把所有精力，都放在存錢。你應該要去工作，從基層做起也可以，或者是把你以前所學、工作技能，嘗試銜接起來。如果他說，工作就離婚，那麼你就請他多給你一點家用，但是全部存起來，去學技能、考證照；或者乾脆翻臉，就硬是去工作，相信我，他以「我老婆去工作，所以我要離婚」當作理由提告，沒有任何一個法官會給他好臉色看。依附他發展，等到壯大以後，就可以準備離婚了。

請你記得，用經濟貶低對方、控制對方，也是家庭暴力的一種。即便他把所有薪水交給你，只要你可以私人使用的金額，不超過基本工資，你根本就應該去找份工作，更別說愛給不給、給得太少。一個月給二萬要你做八萬的事，還會跩得二五八萬。你沒有義務被他困在家裡從事家務勞動。勇敢一點，讓自己被剪掉的翅膀，重新長回來。

沒工作，就沒底氣。別把自己的未來，交付在別人手上，畢竟有些人，翻臉就是比翻書還快。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）