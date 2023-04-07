年賺過百萬才俊想娶中學老師　父母嫌女方人工低反對：條件差太多

彼此的經濟狀況，也是步入婚姻的一項重要考量。



一名台灣男網友分享，他哥哥是工程師，加上爸媽給的被動收入，一年能賺450萬（台幣，下同，約），而哥哥女友是中學老師，年薪約60~70萬。

兩人論及婚嫁後，原po爸媽都希望他們分手，對此他也認為，「在我看來，一年60~70萬和400~500的收入，天差地別」。

網民聽到O晒嘴：你跟你爸媽人生價值觀只有錢嗎？（點圖放大閱讀）：

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該名網友在Dcard指出，他哥哥的女友是中學老師，家境普通，近日哥哥帶女友回家見父母，說想要結婚。

但爸媽堅決反對，認為經濟條件差太多，「哥哥是年薪150萬的工程師，爸媽留給哥哥的被動收入，一年近3百萬，出去玩都是哥哥花錢，哥哥女友跟不上哥哥的消費水平，不僅要養老婆，若離婚哥哥婚後收入還得分一半給老婆」。

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原po說，哥哥希望他可以幫忙勸爸媽，但他認為年收60~70萬，和400~500萬天差地別，「哥哥有些喜好，他女友也會批評說浪費錢，想法上的確不大一樣」。

文章曝光，網友們紛紛看傻眼：「你跟你爸媽，人生價值觀只有錢嗎」、「不知道有個東西叫婚前協議嗎」、「中學老師家境普通還可以了吧，哪來那麼多年薪幾百萬的人」、「如果爸媽是怕他女友分財產，要不要把哥哥的被動收入300萬收回」。

但也有人認為，「我認為更嚴重的是價值觀不合，哥哥女友不支持哥哥的興趣，這點需要謹慎考慮」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】