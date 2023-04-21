海獺執到手機當貝殼「對岩石狂敲」物主崩潰網民卻說：其實幫緊你

水獺習慣善用岩石敲開貝類的殼，一名遊客不慎將手機落入海獺池，海獺誤將手機當作貝殼，拿起來在石頭上猛敲，讓其主人看了相當心痛。



網友分享一段影片，他和朋友去動物園玩，朋友不小心將手機掉到海獺池中，吸引海獺的注意將手機撿起來，牠似乎把堅硬的手機當作蚌殼，竟然游到岸邊在岩石上猛敲。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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海獺雙手抓著手機死命地往石頭上狂砸，一連敲了十幾下，發出響亮的碰撞聲，最後還做出仰天長嘯狀，似乎在埋怨怎麼敲不開。目擊的遊客發出大笑聲，還有人說：「以為是貝殼阿？」，原PO說朋友根本笑不出來。

網友表示：「海獺：這破貝殼怎敲不開？」、「其實在幫你做手機耐摔測試」、「原本只是進水還可以搶救，現下應該徹底涼了」、「牠抱著手機游過來還以為要歸還，結果…」、「其實牠在幫你把水甩乾啦」、「這敲打聲好虐喔，手機主人心在淌血」。

【同場加映】雪地驚見「神秘毛毛球體」 攝影師揭真正身份 竟係國寶級生物（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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