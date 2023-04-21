海獺執到手機當貝殼「對岩石狂敲」物主崩潰網民卻說：其實幫緊你
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
水獺習慣善用岩石敲開貝類的殼，一名遊客不慎將手機落入海獺池，海獺誤將手機當作貝殼，拿起來在石頭上猛敲，讓其主人看了相當心痛。
網友分享一段影片，他和朋友去動物園玩，朋友不小心將手機掉到海獺池中，吸引海獺的注意將手機撿起來，牠似乎把堅硬的手機當作蚌殼，竟然游到岸邊在岩石上猛敲。（點圖放大逐格睇👇👇👇）
+11
海獺雙手抓著手機死命地往石頭上狂砸，一連敲了十幾下，發出響亮的碰撞聲，最後還做出仰天長嘯狀，似乎在埋怨怎麼敲不開。目擊的遊客發出大笑聲，還有人說：「以為是貝殼阿？」，原PO說朋友根本笑不出來。
網友表示：「海獺：這破貝殼怎敲不開？」、「其實在幫你做手機耐摔測試」、「原本只是進水還可以搶救，現下應該徹底涼了」、「牠抱著手機游過來還以為要歸還，結果…」、「其實牠在幫你把水甩乾啦」、「這敲打聲好虐喔，手機主人心在淌血」。
【同場加映】雪地驚見「神秘毛毛球體」 攝影師揭真正身份 竟係國寶級生物（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
疑似外星人遺骸沖上岸「尖牙巨嘴又生毛」專家估真身是這種生物買西瓜驚變「椰菜」！「兇手」原來係佢 瓜主無奈：被咬1000多口國寶級神雀想做爸爸「日日孵石頭」一個月後奇蹟炸出小萌娃圓夢了【求心理陰影面積】小朋友同魔鬼魚合照 轉頭驚見「吃同事現場」帶魚散步、單車徑放蟹？將軍澳群組瘋傳街坊另類買餸照 真相係…內地漁夫捕獲罕見「雪白無鱗大魚」真身竟是國寶！數量少過大熊貓
延伸閱讀：
豪雨特報！彰化縣大雷雨「國家級警報」 今天雨彈續炸西部 首颱將生成
巨鳥衝出柵欄逛大街！時速64公里跑給4台警車追 被抓還偷笑：玩得好開心～
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】