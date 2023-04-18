【求心理陰影面積】小朋友同魔鬼魚合照　轉頭驚見「吃同事現場」

魔鬼魚（鰩魚）是水族館的明星動物，有遊客在水缸前拍照，意外看到一隻魔鬼魚吞食小魚的畫面，非常逗趣卻帶有一絲血腥。



網友分享一段水族館影片，兩個小朋友在落地水缸前和一隻貼到玻璃上的魔鬼魚合照，一轉頭正巧看到一隻被當作飼料的小魚漂在魔鬼魚面前，牠就這樣近距離和遊客面對面上演吞食秀。

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只見魔鬼魚把魚吃進嘴裡，咀嚼著三兩下就把魚吞噬，進食過程還流出些許鮮紅血液，一邊吃一邊悠哉游走，讓在特等席觀賞的小男孩看傻眼。

網友表示：「牠在吃同事！」、「魔鬼魚主要工作：擦玻璃、吃同事」、「臉長到肚子上？」、「生鮮吃播」、「可愛到吃魚都不覺得殘忍」、「只有小魚受傷的世界達成了」、「目擊案發現場」、「死亡壁咚」。

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咀嚼食物的能力是區分哺乳類動物與其他動物的一大特點，但科學實證顯示魔鬼魚會為了撕裂獵物堅硬的外殼而咀嚼食物，有些魔鬼魚能調整牙齒位置，製造人類臼齒般的凹凸效果而把食物磨碎。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】