內地漁夫捕獲罕見「雪白無鱗大魚」真身竟是國寶！數量少過大熊貓

海裡有時會捕到意想不到的生物，有漁民從海中打撈到一條渾身雪白肥碩的生物，後來發現是國家保護級的鯨豚，幸好漁民很快就將牠放生了。



陸媒報導，浙江有漁民在附近海域作業時，意外捕獲一隻通體乳白的生物，他們將這隻生物放在網盆裡，牠體型巨大半個身體都露在盆子外面，漁民直呼：「什麼魚啊這麼漂亮！」。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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這隻生物外型像海豚，卻沒有背鰭，漁民呼喚同伴趕緊將這條生物帶到後面去放生，牠在盆子裡尾巴不斷揮舞非常活潑，漁民還在討論這是不是叫「海豬」，最後讓牠順利回歸大海，還吩咐別再回來了。

這個雪白的生物不是魚，而是「江豚」，學名為長江露脊鼠海豚，是產自長江中下游水系的小型淡水鯨。江豚屬於極危物種，2017年被列為大陸國家一級保護動物。江豚又被稱為「微笑天使」、「水中熊貓」，數量僅剩1000隻出頭，比熊貓數量還稀少，堪稱大陸水中國寶。

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