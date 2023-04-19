國寶級神雀想做爸爸「日日孵石頭」一個月後奇蹟炸出小萌娃圓夢了

想當人夫想瘋了？一隻雄性美國國鳥「白頭海鵰」竟然當起了孵蛋奶爸，在草地上做了一個窩孵起蛋來，但實際上牠孵的根本就不是蛋，而是一顆石頭，最後這顆石頭敬如願以償的「孵出一隻小海鵰」，圓了這隻雄性白頭海鵰想當爸爸的夢。



綜合外媒報導，美國密蘇里州世界鳥類保護區（World Bird Sanctuary）有一隻雄性白頭海鵰墨菲（Murphy）做出了讓園方保育人員相當驚訝的事情，墨菲從3月開始竟然在草地上做了一個窩開始「孵蛋」，但是孵蛋通常是母鳥會做的事情，而且也沒有任何雌性白頭海鵰跟墨菲進行交配，園方相當不解墨菲這樣的行為。（點圖放大看相關照片👇👇👇）

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由於墨菲孵蛋的事情引發一些網友關注，園方還特地在墨菲的展示區外豎立一塊告示牌，上面寫著「這隻白頭海鵰受傷了？如果你看到一隻白頭海鵰躺在棲木左後方的地上，那是墨菲，牠並沒有受傷或生病，只是在地上築了窩並小心翼翼的孵了一塊石頭，祝牠好運」。

沒想到一個月過後奇蹟出現了，近日園方正好拯救了一隻從巢內跌落的孤單小白頭海鵰，有鑑於園內有一隻很想當爸爸的白頭海鵰，園方決定將這隻失親的小白頭海鵰交給墨菲撫養。園方首先把白頭海鵰寶寶先放到籠子內，接著把籠子擺進墨菲的展示區讓牠熟悉這個孩子的味道。

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令人欣喜的是，可能墨菲真的太想當爸爸，牠很快的便接受了海鵰寶寶的存在，並且與其相處融洽，可以說是完美的圓當爸爸的夢，原本拿來當蛋孵的石頭也不需要了。墨菲「得償所願」喜獲寶寶的照片與影片在網路上瘋傳，網友留言表示「只要有耐心，石頭也可以孵出小寶寶」、「如此充滿父愛的猛禽很少見」、「墨菲真的是個好爸爸」。

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