順利邨街市驚現$40箱青根魚！重近7斤有70條　行內人解釋點解咁平

40蚊1箱魚！有市民日前發帖，稱在順利邨街市買到40元1箱青根魚，下午4點半才開賣，買回家發現有多達70條，總共近7斤重，「有排食」，有網民笑言這裏可食足1個月「食完可能見到魚都驚」，又指會有主婦帶備膠袋買來平分，吃起來很划算。業內人士向《香港01》透露，這批青根來貨價百幾元，現時價錢是蝕本賣，基於最近許多市民回內地或旅行，街市「好爛市」。而街市群組社長指，老闆是做批發「賣唔晒」，要日日清貨才益街坊，買回去煲湯都好。今午（18日）再有網民發現，順利邨魚檔有賣50元1箱的紅衫魚。



有網民在順利邨街市買到40元1箱的青根魚。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

樓主在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，稱早前有網友說觀塘順利邨街市買到40元1箱魚，昨日（17日）下午4點去看，見到有2箱，下午4時半開賣，等約15分鐘終於買到1箱青根魚。他把這箱青根魚帶回家秤重，發現只差4兩就夠7斤重，多達70條，劏魚劏了約45分鐘，「有排食啦」、「骨不多、無細骨、魚肉又滑」。

照片所見，有2個裝魚發泡膠箱放在地上，入面裝滿青根魚，並寫上「40元一箱，4時30分出售」，裏面的青根魚整齊排列，冰塊未有完全融解。

有網民問是否很多人買和天天供應，想跨區購買，樓主指下午4點半才會有特價魚，「因為要準時4點半才賣這特價魚，我見其他人應怕要自己劏魚，都唔敢買」。有留言提醒買冰枱魚要注意魚勾，用來煲魚湯正適合，「2條1餐都要食1個月，食完可能見到魚都驚」、「劏到手軟」、「抵到爛」、「可以食35餐」、「好多時都有賣，見啲師奶自備膠袋2至3人分，呢檔好平」。有人認為只是魚檔宣傳手法，「僅僅得2箱，4個人瓜分」。

香港海鮮聯合總會主席李彩華回應《香港01》指，近日許多市民回內地或去旅行，街市生意慘淡，部份檔口索性不營業，「好爛市」。他形容這箱魚外觀看起來「唔錯」，了解後知道該魚檔老闆是直接向漁船收貨，1箱成本價要百幾元，現在價錢是蝕本賣，推斷老闆最多只會賣10多箱，順便益街坊「省靚招牌」。

香港街市魚類海鮮研究社社長回覆《香港01》表示，相關魚檔老闆從事批發，「最近好鬼靜，賣唔晒」，因為批發清不完，故拿出街市檔口在臨收工時間「益街坊」。他又說，因為批發日日都會翻貨，不會入雪櫃而是日日清貨，街坊買來煲湯都好。

今午（18日）再有市民上傳圖片，在順利邨街市發現50元1箱紅衫魚。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

今午再有市民發現，順利邨街市魚檔出現50元1箱的紅衫魚，「呢個係我見過最Ｘ離譜嘅價錢！個老闆真係好好人」。有網民珍容這樣幾十元1箱魚的價錢，「30年前都唔得」、「價錢超出咗我嘅認知度」。

（facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）