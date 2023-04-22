護髮｜日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式　小紅書網民實測超有效

【洗頭】隨著生活作息、飲食習慣變遷，加上壓力，不少女性也都有掉髮困擾，尤其每次洗頭後看著地上一大撮落髮就覺得好可怕，但其實其中不少可能都是因為錯誤的洗頭手法造成的。



日本TBS電視台綜藝節目《教えてもらう前と後》曾請來於2007～2017年間擔任日本明仁天皇和當時皇太子德仁御用理髮師的頭髮護理達人——大場隆吉於節目中分享養髮秘訣。他表示洗頭洗不好，不僅無法徹底清潔頭髮，也會加速頭皮老化、脫髮等問題，而正確的洗髮方法，能幫助防止頭皮老化，還可緩解白髮、掉髮、乾枯等多種問題。小紅書也有不少網友實測後大讚：「真的好有效」、「感覺頭皮變得超級乾淨」、「對減少掉髮真的有用！」

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Step 1：用清水預洗

大部分人的洗頭順序都會先用水稍微沖濕頭髮，再抹上洗頭水，但不要只是用水隨便沖一下，大場隆吉建議要先用大量溫水沖洗頭髮，沖洗約2～3分鐘，就像是用清水先預洗一遍。這樣不僅可徹底弄濕頭髮，也能先將髮絲、頭皮上的大部分污垢沖掉，也讓洗頭水更好起泡。另外，水溫不能太熱，若溫度超過40度，容易引起頭皮發炎，建議使用與體溫相近的38度，避免刺激頭皮。

Step 2：起泡洗頭水

將洗頭水倒在手中稍微搓開均勻分佈於手掌後塗抹在髮根，將手指插入髮絲中稍微上下搖晃，利用頭髮和手指間的空間，將空氣送入髮根，能更好地起泡。大場隆吉也提醒，洗頭時用2分鐘打泡沫，接下來要花3分鐘按摩頭皮。

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Step 3：按摩頭皮

將洗頭水充分起泡後，就是洗髮的重頭戲－按摩頭皮，按摩的最大作用就是促進頭皮血液更加流通。按摩時要用指腹，別用指甲摳，大場隆吉表示可將手指第二關節彎曲，讓其關節發力按摩，但也別按太大力，可以把頭想像成桃子，用觸摸桃子的力度按摩就可以了。從兩耳側邊開始，慢慢向上按，用指腹以畫圓的動作按摩頭皮約3分鐘後就可以沖水洗淨了。

Step 4：用毛巾「壓」走多餘水分

洗髮後如何「擦」頭髮也很重要。有些人洗頭後為了讓頭髮快點乾就會用毛巾使勁搓擦頭髮，但摩擦對頭髮的傷害非常大，尤其是在頭髮處於濕潤狀態下，會使毛鱗片受損，讓頭髮變得毛躁，甚至會有斷裂或掉髮的情況。

大場隆吉表示，正確的作法應該是用毛巾包住頭髮，用像是按摩的方式輕柔按壓毛巾，讓毛巾將多餘的水分吸走即可。

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Step 5：以暖風＋冷風吹乾頭髮

最後吹頭髮也有小秘訣，大場隆吉建議吹頭髮要先從頭髮最多最密集的後腦部分開始吹，先用暖風將全頭髮絲吹至9成乾，最後再用冷風徹底吹乾並幫助定型，這樣可以增加頭髮光澤感。吹的過程也要注意吹風機不要拿離頭部太近，且要改變經常風向，減少頭髮受損。

節目組更找來幾組對比，以自己的洗頭方式和改用日本天皇理髮師的方式來比較，可以看出頭髮變得更柔順且有光澤感，網友也大讚「這樣洗幾次後，頭髮油得沒那麼快了！」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】