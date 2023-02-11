洗頭｜冬天特別多頭皮？原來同「洗錯頭」有關 醫生教5招解決
撰文：中天新聞網
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不少人發現冬天頭皮較平常來得多，一搔頭就滿天雪花，對此，台灣醫生分享5招減少惱人頭皮的方法，包括洗頭水溫要適中、改用指腹洗頭，尤其洗頭水要適量，若用過多反而刺激頭皮，導致頭皮增生。
台灣醫生李秉勳在Facebook分享，許多民眾會發現冬天頭皮比平常多，因為冬天室內外溫差大，且濕度也會因下雨與否快速變化，兩者都會刺激頭皮，也因此許多人一搔頭就「滿天雪花」。
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【如何預防頭皮？】
一、洗頭水溫度適中：冬天大家都喜歡洗舒服的熱水澡，但過熱的水可能刺激頭皮，破壞頭皮的保護層，因此洗頭水建議35-40度左右，不要太熱也不要太冷。
二、減緩頭皮搔癢：頭皮難免發癢，但如果一癢就一直抓，可能反而使頭皮發炎，頭皮更嚴重，建議可使用止癢產品，或尋求專業醫生意見。
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三、改用指腹洗頭：應用指腹搓洗頭皮，而且動作要盡量輕柔，否則傷害頭皮的同時，頭皮油水平衡也遭受破壞，頭皮和搔癢情況還是會反覆出現。
四、洗頭水適量：洗頭水不是用越多就洗越乾淨，反過來洗頭水用過多可能刺激頭皮，代償性出油促使頭皮增生。
五、挑選去頭皮產品：可選擇市面上販售的去頭皮洗頭水，若不確定哪一種適合自己，也應尋求專業醫生意見。
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李秉勳提醒，若怎麼做都無效，或是頭皮問題益發嚴重，也請盡快找專業醫生協助。
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