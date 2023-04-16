頭髮迷思｜海鹽洗頭、頭皮抹薑可生髮？護髮5妙招多吃深色蔬菜

網傳鹽水洗頭、頭皮抹薑汁可以生髮？台灣新莊幸福翰醫堂中醫師陳信宏表示，搜尋相關研究並未發現任何有關「單純只使用鹽成分進行落髮與生髮相關研究」，但已有不少學者提出礦物鹽的潛值，如硫酸鋅能抑制DHT與減少NADPH，對於女性產後落髮者，礦物質鋅離子、維他命與菸鹼酸，能有效增加髮量。儘管如此，直接以鹽水洗頭，恐怕會讓頭皮受損，建議不要輕易嘗試。



海鹽洗頭恐傷頭皮

陳信宏說明，海鹽為礦物結晶，就算事先溶解後再揉擦頭皮，但還是難保會有較難溶解的顆粒結晶，如施力不當，還會出現頭皮破損；另外，過於高張的溶液還會促使發炎症狀更嚴重，如果本身頭皮就是炎性或是有皮損狀態，更是不能輕易嘗試！

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陳信宏指出，其他像是生薑、洋蔥、大蒜、酒、醋塗抹於頭部，目前也都是沒有穩固科學證據，就如同廣告台詞「傳說中拔下獅子的鬃毛，就可以…」，都是沒有實證醫學的紀錄，請民眾不要隨意嘗試！頭皮皮膚相較於身體其他部位皮膚還要來得敏感，以不當方式刺激頭皮，非但無用，可能還會造成不可逆的頭皮損傷！

按壓2穴位放鬆局部肌肉、促進血液循環

頭髮是頭皮上向外生長的組織與細胞，頭髮毛囊的健康與頭皮皮膚有關！陳信宏提醒，保持頭皮皮膚潔淨與毛孔健康非常重要，若落髮明顯，建議應減少使用冷水洗頭、洗頭後吹髮過久、染髮與燙髮等行為。

除此之外，洗頭髮時適度清潔即可，切勿過度洗頭或使用含矽靈的洗髮乳，平時也可以藉由按壓「前頂穴」與「風池穴」達到放鬆局部肌肉與促進血液循環的效果。

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均衡飲食、多吃深色蔬菜補充蛋白質幫助細胞生長

而飲食應以均衡飲食為原則，應減少食用甜食、冷飲或過度刺激性物質，並應減少抽煙與飲酒過度，可多吃深色蔬菜並補充蛋白質，協助落髮細胞生長，早日萌髮。

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