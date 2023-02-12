洗米水｜日秘方洗米水洗頭！專家指勿亂試天然清潔劑洗菜得唔得？

不少年長者認為洗米水營養豐富，剩餘價值高，有人用來洗菜、油膩餐具，甚至洗水龍頭，在日本甚至興起一股「洗米水洗頭護髮」風潮，不過，日本洗米水可不是一般人所認知的洗米水，是經過特殊處理，民眾可不要拿家裡的洗米水嘗試洗髮。



對於以洗米水來洗菜，台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾在《醫師好辣》節目中提醒，千萬不要這樣做，因為生米常伴雜著蟲卵，且種植時可添加合法的農藥，如果用洗米水洗菜，可能污染青菜水果，建議以清水洗就好。

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譚敦慈說，台灣內外研究證實，以流動的清水來洗菜，效果最好，才會乾淨，且不要額外添加鹽、醋、小蘇打或麵粉。

不能用來洗菜，但洗米水可視為「天然清潔劑」，可用來清洗油膩的餐盤，或是擦拭附著許多水漬的水龍頭，以沉澱的白色液體擦拭水龍頭，可恢復表面光亮。

至於洗米水洗頭，這在日本為傳統保養秘方，近幾年也有不少廠商以此做為廣告重點，甚至有網紅拍攝影片，教民眾如何製作洗米水，如何用來修復頭髮。

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外電報導指出，在日本平安時代（公元794年至公元1185年）的女性常以洗米水沐浴洗頭，來保持皮膚及頭皮、頭髮健康。因洗米水含有鐵、鎂、鉀和維他命，成為保養頭髮的好幫手。

不過，日本洗米水與民眾所認知的洗米水不同，而是先將生米放進容器中，加入1、2杯的冷水，約至把米粒淹沒覆蓋的高度，再充分攪拌直到水變得混濁，容器密封、放置12至24小時，讓生米逐漸發酵，此時白色沈積的水才會含有豐富的礦物質，具有保養作用。

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