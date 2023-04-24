麻煩食客投訴蒸石斑唔好食　經理認出有前科　1句霸氣反擊獲激讚

面對無理客人，從事服務行業的人的確很受罪！近日有食客發文，指在青衣某間酒樓用餐時，遇到3名食客不停投訴他們點的杉斑（清水石斑魚）不好吃，侍應無法應對，只好叫來經理。經理多番解釋仍未能平息食客的怒火，突然態度大變，霸氣反指對方每次光顧都有各種投訴，更霸氣直斥：「以後唔好嚟食！」網民對於經理的反擊都表示支持，認為「打開門做生意」，絕不能縱容貪小便宜的人，更稱「應該公開佢哋個食相」以作懲罰。



有食客在青衣某酒樓用餐時，遇到3名客人不停批評他們點的杉斑不好吃，經理多番解釋後終霸氣反擊「以後唔好嚟食！」，更反斥對方多次光顧都有各種投訴。（資料圖片）

該男食客在Facebook群組發帖，直指「未見過咁有霸氣嘅酒樓經理」，居然會直接喝斥客人以後不要光顧。他講述事發經過，表示有天晚上到青衣城某間酒樓享用晚膳，旁邊坐着1男2女共三位老人家，3人突然召來女侍應，表示所點的杉斑不好吃，要求與負責人溝通。當負責海鮮的職員了解後，3人仍繼續批評，職員無奈下只好叫來經理處理。

經理向3名食客解釋，涉事約$200的杉斑是新鮮養魚，「肉質係咁」，又稱想要好吃應要點約$1,000的海斑。其中1名老人家不斷指責經理，並要求「叫個話事嘅嚟」，不料經理突然霸氣稱「呢度我最大」，反指幾位老人家每次光顧都有各式各樣投訴，直斥「條魚今 次唔計你數，以後唔好嚟食！」，而事後其他侍應都表明3位老人家是出名的「麻煩友」。

對於3名食客疑似為拿着數而留難侍應，網民都力撐經理，認為不能縱容貪小便宜的人。（《BB來了》劇照）

對於3名食客疑似為拿着數而留難侍應，網民都力撐經理，認為不能縱容貪小便宜的人，「條魚唔計佢數咁好」、「雖則係服務性行業，但係總不能縱容班西客」、「如果經常都呃飲呃食，應該公開佢哋個食相」。亦有留言分享遇到類似麻煩客的經歷，「上次我見有條友個碟餸差不多食哂，投訴碟菜唔好食要求取消，個部長怕事幫佢取消」。

有人則狠批3名食客的行徑，認為被酒樓經理拒絕招待都是自作自受，「彈三彈四，Cheap到死，抵畀人拒之門外」、「想攞着數嘅一班老嘢」、「次次食次次彈，咁仲嚟食做乜」、「自己去釣啦」、「他以為自己用$200買條2萬蚊嘅魚」。