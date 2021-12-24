財務自由｜增加被動收入要靠投資　10大方式除股票、基金還有這些

財富自由、享受人生！

近年來興起一股「FIRE風潮」，也就是所謂「Financial Independence, Retire Early.」（財務獨立，提早退休），許多人除了工作維持穩定收入，平時也會搭配妥善的投資理財方式，期望儘早達成財富自由的人生目標。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查有哪些網友熱議的投資理財工具，每種工具各有甚麼優惠好康或新知，找出最適合你的理財方法！



相信看完這10個方法後，應有助大家更快財務自由（按圖了解！）

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NO. 10 外匯外幣

外匯市場是一個全球性的市場，也是世界上交易最活躍的市場之一，外匯市場獲利關鍵取決於匯率漲跌，影響匯率的原因非常複雜，如果想透過外匯外幣投資獲利，最重要的是敏銳並積極地觀察國際局勢，不過也有網友表示「外匯市場全世界所有高手都在裏面想預測匯率，建議想清楚為甚麼要投資外匯，才能在零和遊戲中勝出」。

許多銀行會祭出優惠匯率或免手續費的好康，像是永豐銀行推出「換匯優利定存」7天期定存年息最高11%，不只換匯還能享有高額定存利率。

NO. 9 債券

債券指的是投資人借錢給政府或公司，在約定時間內收取債券發行方給予之利息、到期返還的金額，債券是種相對低風險的投資工具，具備避險的特性，若擔心無法承受違約風險，債券也有信用評等可以參考，通常評等越高等的公司越不容易違約，部分銀行也會推出手續費優惠方案，同時也可以從基金入手債券商品，一次購買一籃子債券商品，分散風險。

現在不少人也會選擇債券型ETF，認為「可以固定領配息，相對保本又能賺一點錢」、「債券型ETF在多數的情況下，確實是有抗震功能」。

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NO. 8 期貨選擇權

正如同期貨的英文名稱“Futures”，期貨是種買賣「預期未來」的商品，買賣雙方須先繳交保證金，約定未來某一時間交割商品，在預期價格低時買進、在預期價格高時賣出，賺取買賣價差。期貨選擇權則屬於高風險商品，網友提醒「不要聽到有些人靠期權一夜致富的故事就貿然進場」、「選擇權買方本來就是高手才能賺錢了」。

許多券商、期貨商都提供線上開戶服務與手續費優惠，有些更會搭上智能交易的趨勢，例如凱基期貨「凱基MultiCharts12」軟體，投資人可透過智能交易平台的量化分析，即時決定進出場時機。

NO. 7 ETF

ETF全名為指數股票型基金（Exchange Traded Funds），屬於被動投資，ETF相較於跟銀行申購基金，有隨時能夠快速贖回、手續費低廉的優點，且因ETF有「把雞蛋放不同籃子」的特性，可以創造相較低風險又穩定的收入，成為近年最火紅的投資工具之一，網友分享心得，「被動型ETF基本上很不錯，相較個股穩定很多」、「ETF被動投資很方便」、「新手追求穩定的話選ETF」。

看中ETF熱潮，不少證券公司打出高股息ETF，例如「富邦特選高股息30（00900）」重視息收兼顧總報酬，成為小資族的投資新寵之一。

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NO. 6 虛擬貨幣

就如同字面上的意思，虛擬貨幣指的是沒有實體的貨幣，在投資方面通常用來指稱「加密貨幣」，例如超夯的比特幣、以太幣等，再加上元宇宙熱潮興起，越來越多人看好虛擬世界中的投資買賣，「虛擬貨幣不像股票一樣這麼普及，難易度也比較高，甚至很未知，但就是因為這樣，這塊餅相對來講還沒有被占滿，才有利可圖」、「貨幣電子化是未來趨勢」。

想投資虛擬貨幣的話，最簡單的方法就是在交易所進行買賣，每個交易所會提供不同優惠、交易幣種，在開戶前可先貨比三家。

NO. 5 保險

保險兼具避險與投資理財功用，最常見的就是儲蓄險、投資型保單，網友覺得「對於月光族來說，儲蓄險是個強迫儲蓄的好選擇」、「投資預算不高的話，投資型保單滿好入門」。

另外也有保險公司會推出生活化的保險理財方案，省錢又能獲得好康，像是針對平時不開車、只有假日才會用車的車主，中國信託產險推出業界首張「Daily短期車險」，投保時間最短可選擇一天，具短期、彈性、跨保險公司投保三大特色，滿足車主場景化、彈性化需求；台灣人壽推出「台壽i健康計畫」，只要每天量體重、監測自己的健康數據，就能累積健康積分、兌換好禮，好禮包含瑜珈健身體驗券、市價4,000元失智症檢測，不限台灣人壽保戶，只要關心健康議題的民眾都能參與。

NO. 4 銀行儲蓄

銀行儲蓄由於風險非常低，是最常見的理財方式之一，只要將錢放進銀行，就能獲得一定的利息，網友認為「定存就是求穩定，股票有價差風險，定存相對風險非常小」，有些網友也分享自己的銀行儲蓄理財法，「每個月領到薪水後，我會先把固定金額轉到高利數位活存帳戶，剩下的錢再拿來當生活費，自然會降低購物慾」。

隨着科技進步，現在許多銀行除了提供較優利率，也會積極發展數位帳戶的各式功能，讓用戶享受更便利的生活，例如中國信託銀行推出「My Way數位帳戶」，主打24小時、全線上服務，一次開立My Way臺幣及外幣數位存款帳戶，就可享有繳錢、存錢、消費三大優惠，日常消費也能累積好康回饋。

NO. 3 基金

基金是一種結合眾人資金，將資金交由專業經理人投資的工具，因此對於平時生活繁忙、沒有時間研究投資理財的人來說，基金是個不錯的選擇，再加上基金可以一次投資不同標的，達到分散風險的效果，網友指出「基金可以投資國外股市，甚至複數國家」、「挑對基金的眼光和時機很重要」。

不過因為要交由專業經理人代理管理，購買基金時常須負擔手續費、經理費、保管費等費用，網友也提醒，在買基金前一定要先看好目前的收費行情，有些銀行會祭出手續費及保管費優惠，吸引投資人。

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NO. 2 房地產

受到「有土斯有財」的觀念影響，很多人會將「買房」列入人生目標，認為與其把錢繳給房東，不如把錢拿去繳房貸，每個月固定繳一筆錢，有種強迫儲蓄的效果，進而會更審慎地檢視自己的財務狀況與計畫，最重要的是，繳完房貸後房子就是自己真正的「家」，網友表示「買房算是避險、抗通膨」、「只要能搞定房客問題，置產收租算穩定投資」。

買房前有各種眉角必須注意，也可多加利用首購貸款優惠，透過申請寬限期、申請貸款年限至40年期，都可以降低房貸壓力，使手上留有更多能靈活運用的資金。

NO. 1 股票

很多投資新手會選擇股票當作入門，投資人必須看準時機，才能在價低時買進、價高時賣出，賺取中間價差，過來人建議「新手一定要做足功課，不要聽信別人就隨便買了」、「買之前我會上網查公司基本資料、財報、營收、財務政策等等，也要隨時看書、新聞了解最近的股市趨勢」。

不過有時工作繁重，無法時時看盤，該怎麼辦呢？中信證券亮點App新功能「智能投手」，切中投資人沒時間看盤、害怕錯過理想價格的痛點，主打投資智能化，無論是投資小白或是當沖高手，都有多種投資情境可24小時進行設定，並支援雲端監控最長可長達二個月，免去盯盤的勞累。

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（DailyView授權使用）

分析說明：



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月23日至2021年11月22日，共一年。



系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『理財好康』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。



本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】