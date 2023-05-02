兒子不似自己！人夫質疑妻出軌堅持驗DNA　終證實親生下場卻慘了

【DNA／親子鑑定】驗DNA驗到妻離子散！外國1名人夫結婚12年，與妻子育有3個孩子，其中只有次子長得完全不像樣。人夫一直懷疑次子非親生，於是便去驗DNA，結果狠狠打臉，次子的確是親生的！人夫本以為就此可以一家人開心生活下去，誰知妻子知道後，認為丈夫是在質疑自己不忠，憤而提出離婚並帶着孩子們回娘家住。



外國有人夫因為次子長得不像自己，一直懷疑對方並非親生，於是去驗DNA。（《整蠱專家》劇照）

綜合外媒報道，該名37歲男子於「Reddit」講述離婚風波經過。他表示，和結婚12年的妻子育有3個孩子，最大和最小的孩子都長得很像自己，唯獨次子長得並不相像。多年來他一直懷疑次子並非親生骨肉，妻子知道他的疑惑後還特意找出她祖父的照片，男子認為次子確實與妻子祖父十分相似，卻絲毫不似男家人，「但就是沒有我們家族任何特徵」。

為求安心，他決定進行親子鑑定，打算只要妻子沒有出軌就不會再追究下去。而DNA檢測結果顯示，次子的確是他親生兒子。男子總算放下心頭大石，但沒想到妻子得知事件後，氣得將孩子們帶回娘家住，並且表示正考慮離婚。

DNA結果顯示次子是他親生兒子，人夫正覺得一切安好，但妻子卻因為他質疑自己不忠而提出離婚。（《整蠱專家》劇照）

他慌忙向妻子解釋這麼做只是為了解開疑慮。但妻子就認為丈夫懷疑她偷情，是不信任她及詆毀她人格，「感覺非常差」；加上丈夫多年來一直偏心老大和老么，卻不疼愛次子，想必肯定是懷疑次子非親生才會處事不公。男子表示他問過妻子為何要如此討厭自己，「她說她永遠不會原諒我如此可惡地對待兒子」，又反擊稱他出軌機率更高。

男子一時無言而對，因為妻子所說正確，他在結婚前的2段關係中都有出軌，但他堅稱與妻子一起後就不曾欺騙過她。他又表示，妻子現時對他不理不睬，就連他生日也不肯和孩子回家與他慶生，而孩子們亦不諒解他，全都不願和他說話。但男子依然認為自己私下驗DNA行為沒有錯，想不通為何會導致妻離子散，於是發文求助。

男子表示妻子最終帶着孩子回娘家，並提出離婚。（示意圖，非當事人 / GettyImages）

事件引來網民熱議，不少人都認為男子是咎由自取，「當你懷疑次子非親生時，也是在質疑妻子人品，這種傷害是巨大的」、「你一直在說『我妻子因為親子鑑定要和我離婚』，好像在說是她的問題，但天啊，這完全是因為你性格太差行為太惡劣了」、「離婚是因為你對孩子態度令人厭惡，又不信任妻子」、「老實說，你自己外遇過就懷疑別人都會外遇，問題出在你身上」、「如果今天對調，是你妻子多年來每天懷疑你外遇，我想你也會受不了」。