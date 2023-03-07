驚覺兒子似鄰居　DNA鑑定結果太狗血　專家爆人妻外遇更癲個案

隨着基因檢測的技術愈來愈成熟，不少市民也會委托相關機構進行測試，最近內地蘇州司法鑑定科學研究院1名法醫就接受訪問，分享多宗DNA鑑定的個案，其中不乏猶如電視劇集情節的故事，例如曾有1名人夫在聽到其兒子長得像鄰居的傳言後，要求妻子、兒子和鄰居與自己一起做DNA鑑定，未料揭發孩子的親生父親既非自己，也非鄰居，妻子的出軌對象另有其人。



內地1名法醫分享「狗血」的DNA鑑定個案，指曾有1名人夫在聽到其兒子長得更像鄰居的傳言後，要求妻子、兒子和鄰居與自己一起做DNA鑑定，未料孩子的親生父親另有其人。（《我的上流世界》劇照）

蘇州司法鑑定科學研究院法醫張素華日前接受內媒報道，表示曾遇過1名人夫帶着妻兒，以及另一鄰居「老王」到上海做親子鑑定，原來村內早前有傳言，指其兒子長得更像「老王」，他一怒之下便要求所有人一同抽血做檢測。張素華指，女方本來也是萬般不願，又大感委屈，還希望只要兒子與鄰居做檢測即可，指出假如結果為不是父子關係，便可證明自己清白，惟人夫堅持要所有人皆進行鑑定。

不過，親子鑑定的結果卻出人意料，不論是人夫或鄰居「老王」，皆非兒子的親生父親。張素華憶述指，當時看到該場面不禁聯想到了後宮劇《甄嬛傳》內滴血認親的橋段，「外表再楚楚可憐，說話再柔柔弱弱，都可能是假象」。

她表示，曾經有檢測結果顯示孩子與某人夫沒有血緣關係，惟妻子辯稱自己經常游泳，或因泳池內的水不乾淨導致，而丈夫也竟然寬容地選擇了相信。（資料圖片）

由於職業性質影響，張素華經常遇上非常「狗血」的場面，目擊過某些女子在出軌鐵證面前，甚至會裝糊塗裝到底。她表示，曾經有檢測結果顯示孩子與某人夫沒有血緣關係，惟妻子辯稱自己經常游泳，或因泳池內的水不乾淨導致，而丈夫也竟然寬容地選擇了相信。不過，張素華指出，現時的檢驗技術及科學計算方法已經非常精準，DNA鑑定的準確率幾乎是100％，排除樣本污染的情況，近乎不可能出錯。