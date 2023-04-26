3度木蝨入屋！夜晚坐公園茶餐廳卡位被咬　港男分享警世滅蝨經驗

木蝨入屋往往令人十分頭痕，有50歲港男分享3次木蝨入屋經驗，1次是晚上於公園閒坐時被咬，另兩次都是晚上坐茶餐廳卡位被咬。總結經驗，他提醒網民勿於晚上去公園草叢邊及餐廳藏紙皮雜物的卡位坐下，若家中出現木蝨，要盡快找出殺掉，強調「不要留力，殺父仇人咁出盡力大力撳死佢，否則死唔去走去第二度搵唔返就大件事」。



有50歲港男分享3次木蝨入屋經歷，1次是晚上於公園閒坐時被咬，另兩次都是晚上坐茶餐廳卡位被咬。（《緣路山旮旯》劇照）

該港男於facebook群組「香港滅蟲關注組」發文憶述，2019年10月某天晚上，在昏暗的公園閒坐時突然被不明物咬，十分痕癢，回家後仍反覆出現咬痕，「咬足1個月才知係木蝨，好彩係公」。他當時於床上咕𠱸內發現該隻木蝨，幸好「捉咗整死之後就無事」。

他續說，第二次是在去年7月某天晚上，坐在茶餐廳卡位吃飯後，又將木蝨帶入屋及被咬，「今次有經驗，第二晚反轉張床，真係匿咗喺床冚，捉咗整死咗，由於肚較大，似乸，怕已生蛋」，於是買了罐滅蝨噴霧噴了整張床及房間每個位置，「過咗1個月無事當完成」。

然而二不離三，港男表示日前第三度遇上木蝨，晚上在茶餐廳卡位吃飯後帶回家，「除褲後即被咬，今次更有經驗，唔等即摷，好快喺床邊發現，整死佢仲成手係血」，隨後再用滅蝨噴霧噴床及房間以防萬一，「連門口四邊都狂噴（只得40呎的房）」。

港男提醒，若家中出現木蝨，要盡快找出殺掉，強調「不要留力，殺父仇人咁出盡力大力撳死佢」。（示意圖／資料圖片）

3度不幸將木蝨帶入屋後，港男總結經驗，提醒網民「夜後餐廳不要坐卡位，下底及邊位有紙皮雜物最大機會有蝨，公園草叢泥土在夜後也有大機會有蝨，總之夜後咪去太黑地方，咪逗留」。他又說，若木蝨入屋要盡早處理，「一定要鬥快，不可拖，只要無端被咬而肯定不是蚊咬，及瞓瞓下咬醒瞓唔返，好肯定是木蝨，要即處理」。他強調，即使被咬位置痕癢，也絕對不要抓，否則「有排唔好兼爛肉」，建議立即塗抹止癢藥膏，「忍下，幾日會好，一𢯎會爛皮有排唔好」。

港男另提到，木蝨入屋要找多個人一起處理，「1個負責搵，1個負責睇佢跌喺邊度，可即時殺掉」，重申「不要留力，殺父仇人咁出盡力大力撳死佢，否則死唔去走去第二度搵唔返就大件事」。他又無奈說希望自己不會經歷第四次。

網民紛紛留言附加更多提醒，「如果蝨咬一般會咬出一條路」、「仲有提醒谷友，去過公園／暗黑、污糟地方坐，入屋最好將衫褲襪熱水浸後才洗」、「家俬舖都重災區，兩次都喺梳化位，差啲坐咗落去」。