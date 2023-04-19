外賣員「又」偷食麥當勞薯條？送到嚟得返咁多　內行人解釋：正常

點外賣時最怕份量有少或漏掉餐點。



日前一名台灣網友抱怨，他想要吃麥當勞的薯條，於是就點了外賣，沒想到送來的中薯條份量只有一半，但紙袋是完整的，可以排除外賣員吃掉或運送中途掉落，但原PO仍氣憤表示「非常不爽」。

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一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，剛才叫外賣時，點了兩份中薯條，沒想到份量非常少，薯條都沒有裝滿紙盒，讓他氣憤表示「還沒吃就這樣了，讓人非常不爽」。

不過他也補充說明，紙袋是完整的，薯條份量減少跟外賣員沒有關係。

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對此，有網友幽默表示「運輸途中正常縮水」、「薯條熱脹冷縮」、「幸好你沒有點大薯，不然你會更不爽，因為份量跟中薯差不多」。

但也有人指出「我覺得是因為薯條放軟了，所以看起來縮水，這樣很正常，我都現場買來吃」、「別懷疑，這是正常現象，放涼了就會看起來變小了」、「外賣好像送來的薯條都很縮水，有時候都覺得自己眼花看錯」。

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「麥當勞真的要現場吃，賞味期只有做起來的10分鐘之內，冷了就難吃了」、「自己去買也會變這樣。最後一次買完不買了，原因就是發現大薯變中薯了，量已經沒有以前那麼多了」。

「打電話去麥當勞投訴，他會騎車過來補給你」、「我曾經在櫃枱看到服務生把每包薯條塞爆，結果其他人把薯條拿到我面前時撞到別人，灑了一地的薯條，沒有補上就給我，心裡超生氣，這樣你應該有比較消氣一點」。

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