內地男來港見一幕感暖心！大讚路人踴躍幫忙兼車輛停下：有素質

香港人的確善心滿滿，值得表揚！日前有內地男遊客發文指在香港街頭，看到有正在搬運麵包的工人不小心將大批麵包掉落到馬路地面，旁邊的行人即時非常熱心地上前幫忙，車輛亦耐心等候，故將這一幕拍下並分享到網上，又大讚港人有素質。網民看過短片後紛紛讚揚港人熱心助人的行為，「很暖心」；更有留言向表示，港人其實只是說話直率，但內心還是很善良的，以釐清誤解。



有內地男遊客在香港街頭看到有搬運麵包的工人不小心將麵包掉落馬路，旁邊的行人熱心上前幫忙，旁邊的車輛亦耐心等候，故拍下這幕分享到網上，大讚港人有素質。（小紅書截圖）

該男遊客在小紅書以「香港上分啦」為題發帖，直言從細節看素質，並為港人的素質點讚。從影片可見，事發時正在下雨，街上濕漉漉，樓主卻拍下暖心一幕，「一個搬運麵包的工人過馬路時，有一廂麵包散落在路中間」，而正在旁邊等待過馬路的行人，紛紛湧上前幫忙收起麵包，完全沒有嫌棄骯髒，當行車燈號轉為綠色，後面被阻擋的車輛亦沒有按喇叭催促。

對於港人熱心助人且禮讓的舉動，都獲網民大讚，「很暖心」。（小紅書截圖）

對於港人熱心助人並禮讓的舉動，不少網民都大讚港人有教養，「香港人特別熱心和樂於助人」、「很暖心，又是下雨天」、「確實是件微不足道的好事，但也不是所有人都可以做到」。

有網民趁機留言澄清港人冷酷的傳言，「有時候粵語音調沒國語和普通話那麼溫柔，所以多注意香港人的行為，不要聽他們說的話可能比較好一些，期待五一（國慶）你們過嚟香港」；另有人則擔心食物安全問題，「那些包髒了啊，希望我不要買到」。

（小紅書）