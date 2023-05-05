內地男來港見一幕感暖心！大讚路人踴躍幫忙兼車輛停下：有素質
撰文：桃樂斯
出版：更新：
香港人的確善心滿滿，值得表揚！日前有內地男遊客發文指在香港街頭，看到有正在搬運麵包的工人不小心將大批麵包掉落到馬路地面，旁邊的行人即時非常熱心地上前幫忙，車輛亦耐心等候，故將這一幕拍下並分享到網上，又大讚港人有素質。網民看過短片後紛紛讚揚港人熱心助人的行為，「很暖心」；更有留言向表示，港人其實只是說話直率，但內心還是很善良的，以釐清誤解。
該男遊客在小紅書以「香港上分啦」為題發帖，直言從細節看素質，並為港人的素質點讚。從影片可見，事發時正在下雨，街上濕漉漉，樓主卻拍下暖心一幕，「一個搬運麵包的工人過馬路時，有一廂麵包散落在路中間」，而正在旁邊等待過馬路的行人，紛紛湧上前幫忙收起麵包，完全沒有嫌棄骯髒，當行車燈號轉為綠色，後面被阻擋的車輛亦沒有按喇叭催促。
對於港人熱心助人並禮讓的舉動，不少網民都大讚港人有教養，「香港人特別熱心和樂於助人」、「很暖心，又是下雨天」、「確實是件微不足道的好事，但也不是所有人都可以做到」。
有網民趁機留言澄清港人冷酷的傳言，「有時候粵語音調沒國語和普通話那麼溫柔，所以多注意香港人的行為，不要聽他們說的話可能比較好一些，期待五一（國慶）你們過嚟香港」；另有人則擔心食物安全問題，「那些包髒了啊，希望我不要買到」。
（小紅書）