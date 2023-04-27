學生情侶公園激吻影片瘋傳！雨中激吻伸手入衫　後續咁做更震撼

【不雅影片】在公眾地方應檢點行為。網上近日瘋傳一段學生情侶於公園內親熱激吻影片，見到2人在公眾可見的公園範圍內熱吻，男方更伸手入女方冷衫內疑似胸部位置激烈移動，令人咋舌。2人不雅行為被駛過巴士內乘客拍下，網民看後批評「傷風敗雅」、「世風日下」、「太離譜」。



網上近日瘋傳一段學生情侶於公園內親熱激吻影片。（影片截圖）

從網上流傳的26秒影片見到，當時正下着雨，前方公園長椅上正有穿着校服的一男一女在親熱，全程「嘴不離口」，激吻期間男方更伸手入女方冷衫內疑似胸部位置激烈移動，直至片尾仍未結束。

離譜過程逐格睇▼▼▼

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2人行為被駛過巴士內乘客拍下，暫未知時間地點。網民看過後指摘片中學生「傷風敗雅」、「世風日下」、「太離譜」、「時下嘅學生哥真係…」。

根據刑事罪行條例200章148條《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可處2,000元罰款及監禁6個月。

2人行為惹來網民批評。（影片截圖）

另外，如拍下別人在公眾可見地方性交，並將影片散播亦有可能違法。執業大律師陸偉雄曾指出，如果市民拍攝目的是用於報警揭發罪行，向警方提供影片證據，被視作「搜證」，或拍攝後只交予傳媒揭露事件，拍攝者相信毋須負上法律責任；但如果拍攝者是出於「貪玩」等原因發布影片，例如上載到網上群組，可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》21條中的發布淫褻物品，罪成可處罰款100萬元及監禁3年。