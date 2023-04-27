12星座老細性格各有不同！當上「他」下屬　有心理準備會精神緊張

一個團隊要能夠成功，領導者的性格佔了很大的一部份因素。日本網站《占TV》近來分析十二星座的人，在領導團隊時，會是甚麼樣的上司。



你知道上司是屬於哪個星座嗎？（按圖了解）

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白羊座

具有開拓精神、活力十足的白羊座，當身處會被着大家向前衝。不過也要多加注意成員的腳步，以免有脫隊落單的人出現。

金牛座

金牛座習慣埋頭苦幹，腳踏實地累積達成目標。誠實而信念強大的他們，是受到部下們尊敬的上司。不過他們也是現實主義者，雖然看似對人都客客氣氣的，但對下屬的成果好壞，可都是暗自記在心裏。

雙子座

好奇心強的雙子座，天生就有着一口伶牙利齒。比起用命令的口吻，他們更懂得用其他的表達方式，來激起部下的動力。不過在個人主義下，對待無能的部下也有不留情的一面。

巨蟹座

充滿母性的巨蟹座，是一位熱心於照顧部下的上司。即使下屬的進度有些延遲，也願意出手幫忙協助。當部下遇到困難時，很自然就能向巨蟹座的上司表達。不過在判斷事情時，比較容易受到感情的影響。

獅子座

行動力強且大膽的獅子座，當上司時會是一位強人主管。不管碰到甚麼事情，都會勇敢地往前衝。相對地，過份自信的他們，行事上也比較專斷獨裁，不太容易接受反面意見。

處女座

觀察力強、性格纖細的處女座，面對任何工作都希望能盡善盡美。當有一點小瑕疵發生時，他們就會立刻着手處理，以防問題擴大。由於比較吹毛求疵的關係，當部下的也得隨時繃緊神經。

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天秤座

社交能力強、和誰都能打成一片的天秤座，除了能與部下相處的融洽之外，還能一眼看出他們的才華，並且安排在適合的位置上。不過雖然工作氣氛佳，但有時也有優柔寡斷，不容易下抉擇的一面。

天蠍座

天蠍座天生散發着一股與眾不同氣場，即使當了上司，也還是習慣走在獨特的道路上。不過因為他們願意埋頭苦幹，誠心誠意的性格，看在部下的眼裏，會是一位努力而堅定的鐵腕上司。

人馬座

人馬座追求自由，討厭被束縛，常有許多意想不到的特別點子。成了上司以後，他們更會積極挑戰遠大的目標。在人馬座上司樂觀的想法之下，部下們也會動力十足。不過偶爾會忽視掉細節，是比較令人擔憂的部分。

山羊座

山羊座不管遇到甚麼障礙，都會勇於挑戰，直到跨過為止。他們是會做好計畫，一步一腳印達成目標的人。雖然有時感覺比較嚴厲，但當部下遭遇挫折時，他們也會一肩扛起責任，因此受到信賴。

水瓶座

博愛主義者的水瓶座，認為團隊的大家都是夥伴，並不會特別區分上下關係，平時也會盡量尊重下屬。個性特別的他們，也會希望部下能多主動一點，而不只是甚麼都回答「YES」的員工而已。

雙魚座

雙魚座感受性強，創造力豐富。，當部下碰到有困擾時，不妨就直接找喜歡聆聽的他們訴苦，而雙魚座上司也會樂於提供看法。不過在繁忙時，他們也有可能因此影響情緒，短期內性情大變，需要多加留意。

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