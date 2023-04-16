星座2023｜搬屋轉工去旅行即轉運的4個星座　快訂機票酒店唔好等

撰文：鬧鬧女巫店
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以下星座請注意收拾好行囊，2023年出門玩吧！

在路上，你們會獲益良多到有風的地方，自然就起飛了~

獅子座

不拘泥於眼下，把視角放長遠，是獅子在2023年告別沮喪、豁然開朗的不二法門。

具體可做的是：出門走走，安排一趟旅行，或是去異地、異國求學等，總之，去做一切可以拓寬自己的事情吧。等找到新目標時，你就會找回對生活的熱情，而那一直是你閃耀的最強內動力。

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水瓶座

想轉運的水瓶，今年你需要做的是廣義上的挪一挪窩，包括但不限於搬家、跳槽、 短途旅行等，抵抗住宅的慣性。

過程中，溝通也十分重要，不要固步自封。多表達，多交流，你會從親人、同學、鄰居等身邊的關係中獲得對自己非常有用的信息。

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雙子座

當下，也許駕輕就熟的事物讓你感到更安全，但成就感去哪兒了呢？打破熟悉的狀態，進行不同嘗試，才能給2023年的雙子創造新的里程碑。

考慮一下吧：轉工、創業、拓展新項目、加入某社團、和朋友一同開展冒險活動……哦，對了，換新的電子產品吧，會有好運到來！

射手座｜人馬座

如果你正好是情場失意的射手，就更要在新的一年遊山玩水、嘗試變遷了，因為這會給你送來火力全開的桃花運。

即便不能在現實中浪，網絡上活躍點——多看電影、玩遊戲等——也會有不錯的回報，外加特別的緣分等待你喲。

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【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】

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