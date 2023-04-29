門口禁貼揮春？網傳天水圍私人屋苑通告引熱議　管理公司咁回應

屋企門口不能掛揮春？有網民日前分享1張天水圍私人屋苑Wetland Seasons Park的客戶服務處通告，提醒住戶不可以在單位門外掛飾物，認為會影響公眾走廊外觀及對其他業戶造成滋擾，並附上有住戶在門外貼揮春圖片。通告引起網民熱議，笑言第一次聽有管理處禁止住戶在門外貼揮春，「點樣造成滋擾？」，有人推測是大廈公契列明不能影響外觀，但笑言「一定係有人投訴先出呢啲通告啦」。

Wetland Seasons Park客戶服務處回覆《香港01》表示，大廈公契訂明他們要去執行處理單位門外或公眾走廊位置所張貼及展示的個人物品，以維護外觀統一，澄清屋苑不會阻止住戶在新年期間貼揮春，但有部分至今仍貼在大門，他們只會「溫馨提醒」，不會強行移除。



有網民上傳圖片，顯示天水圍私人屋苑Wetland Seasons Park客戶服務處要求住戶移除門口掛飾，並展示1張住戶在門口貼揮春照片。（親子王國圖片）

樓主日前在親子王國討論區發文，好奇「私樓唔畀貼揮春？第一次見」。照片是天水圍濕地公園旁屋苑Wetland Seasons Park客戶服務處發出的通告，題為「有關：單位門外掛飾事宜」，發出日期是3月31日，內文提到服務處在各樓層發現不少業主仍在單位門外張貼節日飾物，會影響公眾走廊外觀，「對其他業戶造成滋擾」及違反大廈公契，提醒業戶勿違反規定，並促請業戶即時移除有關物品，而通告附上的照片，門口貼上的其實是賀年揮春。

通告引起熱議，網民好奇為何門口不能貼揮春，「又唔係貼到去人哋屋，掛幅大頭相都唔關人事啦！」、「咁都要管？有冇搞錯」，又稱部份市民會將揮春貼在門口一整年，「新年習俗，佢有冇權干擾？」。也有網民認為，如果是在門外掛八卦、鏡、金錢葫蘆之類的辟邪或招財物的話禁止也合理，「但如果連揮春聖誕裝飾都唔畀就好似嚴厲咗少少」。

有網民指在門口貼揮春是中國傳統習俗，不明白如何滋擾到其他人。（資料圖片）

不少人指門口禁掛揮春是第一次聽，「唔畀放地氈我就見過，揮春都唔准？」、「好奇違反咩公契」、「點樣造成滋擾？」。有留言指自己所住屋苑也有同樣規定，「我哋門外都唔得㗎，要維持統一模樣」。

網民推測一定是有人投訴才迫得管理發通告，「一定係有人投訴先出呢啲通告啦…」、「多數係有麻煩住戶不停投訴、投訴、再投訴，所以管業處先至貼通告」，可能大廈公契有列明不能影響物業外觀，故住戶不能在窗外或門外張貼不適合物品。

部份人指有朋友居住該屋苑，的確有被管理公司提醒不要在門上掛新年裝飾，「朋友都係住呢個屋苑，佢曾經俾物管『溫提』佢要拆門上新年裝飾」、「我親身識朋友住呢度，佢又係畀人溫提過要拆返揮春，佢仲講笑話雖然要貼返門內，但畀管理費即刻覺得管理公司有做嘢」。

Wetland Seasons Park客戶服務處回覆《香港01》表示，他們重視屋苑外觀統一及整潔，以維護物業價值，並依據大廈公契所訂明去執行處理單位門外或公眾走廊位置所張貼及展示的個人物品。然而，為平衡不同業戶需求，客戶服務處於各大節日期間均會採取酌情安排；於不構成影響其他住戶的前提下，容許其於門外展示節日裝飾物，不會阻止業戶新年時貼揮春。

離農曆新年已過3個月，鑒於仍有部份業戶未將門外飾物移除，故客戶服務處溫馨提醒業戶需要清除有關裝飾物，但不會強制移除。

（親子王國）