的士客call車講明要做呢件事　願付$50貼士彌補　網民：犯法喎

乘搭的士有時不只為了方便，也希望享受寧靜舒適的車程，甚至做出在私人空間會做的事。有的士司機近日貼出召車app的訂單截圖，顯示有乘客要求從西九龍前往香港木球會，除了付足車資，更特別備註稱會在車上吸煙，願付50元「貼士」彌補司機。不少網民看過相關訂單也指出，在交通工具上吸煙屬違法，加上煙味或會遺留於車廂內，認為不會有司機為了50元貼士而冒險。



有乘客用手機app召的士，特別備註指會在車上吸煙，稱願付50元「貼士」彌補司機。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有的士司機於facebook分享召車app訂單截圖，顯示有乘客要求從西九龍屋苑凱旋門前往位於黃泥涌峽道的香港木球會，標明使用西隧及會付「千足金」車費，即按咪錶顯示銀碼付款。除此之外，乘客特別備註願額外付50元「貼士」，稱他會在車上吸煙，「畀貼士當彌補師傅」。

上載訂單的司機看過內容，直指即使有50元貼士亦不會接單，皆因法例列明在交通工具上吸煙屬違法，一方面擔心訂單為「放蛇」，另一方面亦覺得煙味會遺留在車廂難以清理，「你畀貼士都冇用啦，食完成個（車）籠咁大陣味，有錢唔係大X晒！$50就要搞到成浸味，仲要可能個客嫌棄，我就唔X制」。

有的士司機指出，在交通工具上吸煙屬違法，加上煙味或會遺留於車廂內，質疑不會有司機為了50元貼士而冒險。（資料圖片）

不少的士司機也認同樓主說法，笑指相關乘客出手太低，「政府罰款$5,000，畀$50講出嚟都覺得無面」、「$50太少，$500可以」、「註明要吸煙司機咪得囉，大把，$50都慳返啦」、「$50就想學人做大哥？畀多個0先講嘢」。亦有人質疑乘客煙癮大得不合理，懷疑訂單為執法部門「放蛇」，「公然煽惑的士司機犯法，一巴掌摑落去執法機構？」。